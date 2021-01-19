Отец Сергий награждён медалью святого праведного Симеона Верхотурского I степени

Митрополит Евгений совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В праздник Крещения Господня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье. По завершению богослужения владыка поздравил с 50-летием отца-наместника обители игумена Иеронима (Миронова) и с 60-летием - духовника монастыря иеромонаха Сергия (Русина).

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в честь юбилея и в благодарность за многолетнее служение Церкви правящий архиерей вручил отцу Сергию медаль святого праведного Симеона Верхотурского I степени.

Добавим, что за литургией молились сестры верхотурского женского монастыря в честь Покрова Божией Матери во главе с игуменией Магдалиной (Сулеменевой). После Божественной литургии митрополит Евгений совершил чин Великого освящения воды.

В своем архипастырском слове митрополит Евгений поздравил прихожан с праздником Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа. Владыка пожелал всем участникам богослужения, чтобы Господь изменил «привычное, обыденное, унылое течение нашей жизни», и чтобы это изменение произошло в сердце, в уме, особенно в сегодняшний день.

Напомним,19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В этот день верующие вспоминают евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Православных свердловчан поздравил с праздником глава региона Евгений Куйвашев.

Накануне Крещения митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал первое крупное интервью в своём новом статусе программе «Вести-Урал». «Областная газета» в партнёрстве с ГТРК «Урал» представляет наиболее интересные фрагменты этой беседы.