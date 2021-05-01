В храмах Екатеринбургской епархии проходит чин освящения куличей, пасх и яиц

Освятить куличи можно сегодня и завтра. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 1 мая, православные верующие встречают Великую субботу – последний день накануне Пасхи. В храмах Екатеринбургской епархии проходит чин освещения пасхальной снеди.

Освятить пасху, куличи и яйца, которые позже займут своё место на праздничном столе, предлагается в течение всей субботы. Это можно будет сделать и в Светлое Христово Воскресенье после ночной службы и утром после поздней литургии.

Как отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, чин освящения снеди в храмах будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и предписаний Священного Синода. Ранее "Облгазета" сообщала, религиозные учреждения обеспечат прихожан бесплатными масками, перчатками и антисептиком.

Сегодня Церковь воспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою в ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай.

Напомним, главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских призвал уральцев встретить Пасху (2 мая) и Уразу-Байрам (12-13 мая) дома.

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