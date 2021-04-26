В Екатеринбурге ждут прибытие благодатного огня из Иерусалима

Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге ждут прибытия благодатного огня из Иерусалима. Как и в прошлом году, святыня прибудет на Урал через Москву.

Об этом в личном Telegram-канале рассказал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Будем молиться, чтобы огонь сошёл и его успели доставить к Пасхальной службе", – отметил он.

В своём обращении митрополит призвал всех православных христиан посетить "необыкновенно глубокие богослужения Страстной седмицы". Он подчеркнул, что в Пасхальную ночь праздничные службы пройдут во всех храмах Екатеринбургской епархии.

Архиерейское богослужение начнётся в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Также в Пасхальное воскресенье митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений пригласил всех на вечерню в Храме-на-Крови. Она начнется в 16:00.

Напомним, сегодня у православных верующих началась последняя неделя перед Пасхой (с 26 апреля по 1 мая). Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя. Подробнее об этом читайте тут.

В этом году православные верующие отмечают Пасху 2 мая.

Как стало известно ранее, власти Свердловской области не планируют вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом на Пасху. При этом гражданам напоминают о необходимости позаботиться о своём здоровье.

"С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга", – уточнил митрополит.