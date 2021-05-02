В Свято-Троицком соборе Екатеринбурга прошла ночная Пасхальная служба. Фото

Митрополит Евгений также огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла всем служителям Русской Православной Церкви и поздравил от себя с Пасхой всех молящихся. Фото: Павел Ворожцов.

В ночь с 1 на 2 мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга Пасхальную Божественную литургию. Ночное богослужение посетил фотокорреспондент "Областной газеты" - рассказываем и показываем, как проходила праздничная служба.

Владыка Евгений возглавил крестный ход вокруг собора под праздничный звон колоколов и пение стихиры "Воскресение Твое, Христе Спасе". Обойдя храм молитвенное шествие остановилось перед дверьми собора и правящий архиерей вместе со священнослужителями трижды пропели Пасхальный тропарь: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав".

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов.

После этого были произнесены стихи древнего пророчества царя Давида: "Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...". По собору раздалось радостное "Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос..." - эти святые слова произносятся не только во время богослужений, но каждый раз вместо приветствия до окончания праздника Пятидесятницы.

Фото: Павел Ворожцов.

Затем архиерейский певческий коллектив Свято-Троицкого кафедрального собора и братский хор Екатеринбургской духовной семинарии исполнили песнопения. Митрополит Евгений прочтением Слова Иоанна Златоуста одарил всех прихожан пасхальными яйцами. Также с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Екатеринбургский и Верхотурский вручил награду Русской Православной Церкви клирику Свято-Троицкого кафедрального собора, регенту братского хора ЕДС иерею Николаю Дмитруку. Он был удостоен права ношения камилавки.

Фото: Павел Ворожцов.

По завершению Божественной литургии в соборе на разных языках прозвучало Пасхальное Евангелие. Затем в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась встреча Благодатного огня, прибывшего со Святой Земли. Любой верующий на Светлой седмице может взять эту святыню из своего приходского храма.

Митрополит Евгений также огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла всем служителям Русской Православной Церкви и поздравил от себя с Пасхой всех молящихся.

Фото: Павел Ворожцов

"Я бы хотел пожелать всем, кто сегодня слышит эти слова: «Христос Воскресе», уверовать так, уверовать всем сердцем, всей своей жизнью, чтобы жизнь стала такой, какой ее хочет видеть Господь наш Иисус Христос. Чтобы мы стали Его. Чтобы мы смогли войти в Его Царство через любовь и веру в Него", - говорится в поздравлении владыки, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

Прихожане причастились Святых Христовых Таин, после чего владыка освятил артос и поздравил ещё раз всех с праздником Христова Воскресения. Священнослужители традиционно освятили пасхальную снедь, которую принесли прихожане.

Фото: Павел Ворожцов

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, в воскресенье, 2 мая, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит Пасхальную вечерню в Храме на Крови. Служба начнётся в 16:00.

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