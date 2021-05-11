Православные христиане встречают Радоницу

В этот день принято посещать могилы родственников и прибирать их, устраивать на кладбище поминальную трапезу. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Для православных верующих сегодня, 11 мая, наступил особый день поминовения усопших - Радоница. Она наступает на девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой седмицы.

В этот день принято посещать могилы родственников и прибирать их, устраивать на кладбище поминальную трапезу.

"Радоница — плод сложившейся традиции, а не строгого предписания богослужебного Устава. Но само название свидетельствует о настроении этого дня: хоть он и связан с печалью об оставивших наш мир, но печаль эта светлая, растворенная возгласом: "Христос воскресе!", - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге на Радоницу к двум городским кладбищам - Окружному и Нижне-Исетскому - будут организованы дополнительные автобусы.