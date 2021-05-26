Арбитражный суд подтвердил права собственности Екатеринбургской епархии на Среднеуральский монастырь

Екатеринбургская епархия планирует использовать это место по прямому назначению. Фото: Галина Соловьёва.

Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на объекты, расположенные на территории Среднеуральского женского монастыря. Епархия будет использовать это место по прямому назначению.

Информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Заявление РПЦ суд удовлетворил в полном объёме - теперь епархия является законным собственником 14 объектов Среднеуральского женского монастыря.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в программе "Архипастырь" говорил, что территория монастыря будет использоваться в качестве социального и духовного центра.

"Жизнь на этом месте будет продолжаться в интересах людей (церковных, нецерковных) таким образом, чтобы это место сохраняло за собой харизму духовной лечебницы для людей, что будут туда приходить", - сказал он.

Напомним, что в ночь на 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" был задержан экс-схиигумен Сергий. Его допросили в Екатеринбурге, а затем направили в Москву. Бывшему священнослужителю было предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Его арестован до 28 мая. Многие его сторонники продолжали проживать в монастыре.

В ночь на 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы, МЧС и силовики, которые оцепили входы в храмы и другие здания. Жителей попросили покинуть территорию монастыря. По данным вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, насельницам монастыря предложили временно поселиться на базе "Остров сокровищ".