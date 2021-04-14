Жителей Среднеуральского монастыря выселяют по предписанию суда

Органы госвласти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. При этом не уточняется, куда именно вывезут людей. Фото: Галина Соловьёва

В ночь на 14 апреля в Среднеуральский женский монастырь приехали судебные приставы, МЧС и силовики. Граждан просят покинуть территорию монастыря, вскрыты двери во все здания, в том числе храмы.

Сторонники бывшего схиигумена Сергия начали сообщать о выселении после 5:00. По их данным, на территории монастыря создан координационный штаб. Решение о выселении объявляется по громкоговорителю, при этом не сообщается, куда будут вывозить монахинь и других проживающих на территории людей. По данным источника ТАСС в экстренных структурах, их поселят в гостиничном комплексе.

"На подъезде к Среднеуральскому женскому монастырю сконцентрировано около 50 машин военной техники: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные машины с чёрными номерами. Мы предполагаем, что получено тайное решение суда о выселении. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены. Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы", - говорится в телеграм-канале "Защита Отца Сергия".

Официальное разъяснение ситуации появилось 14 апреля на сайте ГУ ФСП по Свердловской области. Отмечается, что выселение проводится, согласно поступившему исполнительному документу неимущественного характера немедленного исполнения, который выдал Верхнепышминский городской суд.

Гражданам запрещается находиться и проживать в Среднеуральском монастыре из-за выявленных нарушений градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих угрозу их жизни и здоровью. При этом не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь.

"Возбуждено исполнительное производство, осуществлён выезд по адресу для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ "Об исполнительном производстве". Органы госвласти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", - говорится в сообщении судебных приставов.

Напомним, что задержание бывшего схиигумена Сергия произошло в ночь на 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Обвиняемого допросили в Екатеринбурге, после чего направили в Москву. Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по трём статьям УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Он арестован до 28 мая.

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