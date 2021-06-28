У православных верующих начался Петров пост

РПЦ предлагает воздерживаться от рыбы по средам и пятницам, а также от мясной и молочной продукции во все дни поста. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

С 28 июня для православных христиан начался Петров или, как его ещё называют, Апостольский пост. Он продлится всего две недели, до 11 июля.

Продолжительность Апостольского поста всегда разная, и зависит она от того, когда празднуется Пасха. Например, в прошлом году Петров пост длился почти четыре недели, а в 2021 году он будет длиться в два раза меньше. В разные годы верующие постились летом от 8 до 42 дней.

Пост, как правило, начинается через семь дней после праздника Троицы и заканчивается всегда 12 июля. В этот день православные верующие празднуют День святых Петра и Павла. В этом году праздник приходится на понедельник.

Петров пост обычно менее строг, чем Великий пост. РПЦ предлагает воздерживаться от рыбы по средам и пятницам, а также от мясной и молочной продукции во все дни поста. При этом в субботу и воскресенье, дни памяти какого-либо великого святого или храмового праздника рыба разрешается. Потребление овощей и фруктов не ограничивается.