Опубликована программа XX-го фестиваля православной культуры "Царские дни"

Главным событием традиционно станет ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови, где окончили свои земные дни члены Царской семьи и их верные подданные (с 23:30 до 2:00). Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области стартовали Царские дни-2021, мероприятия запланированы до 21 июля. Публикуем программу и календарь богослужений.

Отметим, что, как и в прошлом году, часть мероприятий состоится в онлайн-формате. Царские встречи, музыкальные вечера и встречи в музеях будут транслироваться на ютуб-канале культурно-просветительского центра "Царски".

Все богослужения, турнир "Русский силомер" (12 июля), Детскую парусную регату памяти святого Цесаревича Алексия (18-19 июля), Фестиваля колокольного звона "Благовествуй, земле Уральская!" (10-18 июля) планируется проводить очно.

Традиционный крестный ход до Ганиной Ямы в ночь на 17 июля в официальной программе отсутствует. За две недели до этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что региональные власти приняли решение об отмене Царского крестного хода из-за распространения новых штаммов коронавируса и прошлогоднего шествия без масок. Однако митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сообщил, что он однозначно пойдёт по маршруту.

"Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых "мероприятий" и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или "козьими тропами"? Это покажет время. Каждый самостоятельно находит баланс между мужеством и страхом, ответственностью и смелостью, осторожностью и дерзновением", - написал владыка в своём телеграм-канале.

Добавим, что в официальной программе значится другой крестный ход. Верующие планируют пройти шествием 18 июля в 9:30 от от Свято-Троицкого Архиерейского подворья до Напольной школы и далее в монастырь во имя святых Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске.

"Царские дни посвящены подвигу святого государя-страстотерпца Николая II и его семьи, завершивших свои дни в Екатеринбурге 103 года назад, в июле 1918 года. Главным событием традиционно станет ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови, где окончили свои земные дни члены Царской семьи и их верные подданные (с 23:30 до 2:00). В 2021 году Царские дни будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Просьба пользоваться масками, дезинфекторами и соблюдать социальную дистанцию", - сообщили в Екатеринбургской епархии.

Фото: каледарь богослужений в Царские дни

Фото: каледарь богослужений в Царские дни

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней

Фото: программа Царских дней