В Алапаевске 11 октября заложат новый храм

11 октября православные верующие отмечают день обретения мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой. Фото: Екатеринбургская епархия

В Алапаевске сегодня заложат первый камень в основание нового храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Церемония состоится в 13:00 на ул. Береговая, 3.

В этом месте более века назад располагался храм, пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Закладка камня пройдёт в рамках Свято-Елисаветинских дней.

До этого, в 9:00 Божественная литургия состоится в мужском монастыре во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской в п. Верхняя Синячиха. А после, в 14:00 - молебен святым преподобномученицам Великой Княгине Елисавете Феодоровне и крестовой сестре Варваре в Свято-Елисаветинском женском монастыре Алапаевска.

"Перед началом второй сессии чтений в Свято-Елисаветинском женском монастыре города Алапаевска состоится передача иконы с частицей мощей святой преподобной Евфросинии Московской и образа святой благоверной Анны Кашинской, особо почитаемых Великой Княгиней Елисаветой Фёдоровной", - рассказали также в епархии.

Добавим, что 11 октября православные верующие отмечают день обретения мощей преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой.103 года назад в этот день из заброшенной шахты были извлечены останки Алапаевских мучеников: преподобномучениц Елисаветы и инокини Варвары, Великого князя Сергея Михайловича и его секретаря Феодора Михайловича Ремеза, Великих князей Иоанна, Константина и Игоря Константиновичей и князя Владимира Палея.

Напомним, что в этом году отмечается 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского.

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