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Общество / Религия
12 января 2022, 15:55

Стало известно время работы крещенской купели в Нижнем Тагиле

Купель в Нижнем Тагиле

Так купель в Нижнем Тагиле выглядела в прошлом году. Фото: с сайта администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле крещенскую купель прорубят уже к этим выходным. Однако официально она будет открыта в сам праздник – 19 января. Известно и время работы иордани.

Православные смогут окунуться с 9:00 до 18:00. При этом первую тёплую палатку поставят накануне в 22:00, а вторую – установят утром 19 января. Для тагильчан, которые захотят окунуться ночью, организуют специальное освещение.

Как и в прошлом году, иордань организуют у клуба моржей, напротив дома № 1 на проспекте Мира. Приёмка пройдёт утром в сочельник. На месте будут дежурить пять спасателей, два водолаза, волонтёры, медики и охрана. Это обсуждалось сегодня на совещании в мэрии Нижнего Тагила.

Добавим, что на сайтах администраций свердловских муниципалитетов начали появляться списки купелей, которые организуют в Крещение. Так, в Берёзовском их будет 8, а в Серове одна. В Ревде будет две купели: на акватории Ревдинского городского пруда (будет действовать с 11:00 до 22:00) и на Мариинском водохранилище (с 3:00 до 19:00). В Каменске-Уральском уже представили программу празднования Крещения Господня.

Областная газета Свердловской области

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