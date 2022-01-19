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Общество / Религия
19 января 2022, 08:10

Православные верующие отмечают Крещение Господне

Православные верующие отмечают Крещение Господне

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня, 19 января, православные христиане встречают Крещение Господне, или Богоявление. После чина освящения воды желающие окунаются в купели.

В ночь с 18 на 19 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в селе Слобода. По завершении богослужения владыка совершит чин Великого освящения воды в реке Чусовой. Напомним, что освящённую в Крещение и Крещенский сочельник воду верующие хранят в доме на случай болезней.

Всенощное бдение накануне вечером состоялось в храме Большой Златоуст в Екатеринбурге.

"Это один из важнейших двунадесятых праздников Православия, когда Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном", — напомнили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

На Крещение в Свердловской области оборудовано 90 купелей. Известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов уже поучаствовали в крещенских купаниях.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Отдание праздника совершается 27 января.

На Руси Крещение было концом святок, девушки прекращали гадания. Народ готовился к празднику, который, как считалось, очистит от грехов. В день Крещения после литургии люди шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие благословение. После этого все набирали из проруби святую воду и весело обливали ею друг друга. Некоторые удальцы купались в ледяной воде. В народе считается, что купание на Крещение помогает смыть с себя грехи.

Областная газета Свердловской области

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