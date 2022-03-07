Великий пост начался у православных христиан

Несколько недель верующие будут воздерживаться от мясных и молочных продуктов, яиц и рыбы. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 7 марта, начался Великий пост. Он продлится семь недель и подготовит православных христиан к Пасхе.

Великий пост установлен в память о том, как Спаситель Иисус Христос постился в пустыне 40 дней. Главная его цель не в воздержании от скоромной пищи, но в исправлении своего сердца, отмечают в пресс-службе Екатеринбургской епархии. В этот период времени верующие уделяют больше внимания молитве, покаянию, посещению богослужений и делам милосердия.

Как ранее сообщала "Областная газета", первую неделю Великого поста график богослужений будет выглядеть следующим образом:

7 марта будет совершено Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского (Свято-Троицкий кафедральный собор, начало в 18:00).

8, 9 и 10 марта продолжится чтение канона в храмах Преображения Господня (Уктус), Рождества Христова (Уралмаш) и в Храме на Крови. Начало во все дни назначено на 18:00.

9 и 11 марта — литургия Преждеосвященных даров. Митрополит Евгений возглавит богослужения, которые пройдут в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе и в Александро-Невском Ново-Тивхинском женском монастыре. Старт в 07:00.

12 марта в 09:00 владыка возглавит божественную литургию в Скорбященском женском монастыре в Нижнем Тагиле. В тот же день в 17:00 — всенощное бдение в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.

13 марта состоятся два богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга: в 09:00 божественная литургия и в 17:00 — чин Торжества православия.

Расписание архиерейских богослужений смотрите тут.

Великий пост в 2022 году начинается 7 марта, а завершится 24 апреля праздником Пасхи Христовой. О том, как держать пост, читайте в материале "Пост не в брюхе, а в духе".

Добавим, сегодня также отмечается обретение мощей святых мучеников во Евгении. Во время гонений на христиан останки святых мучеников обычно погребались верующими в потаённых местах. Так, когда в Царьграде у ворот и башни, называемых Евгениевыми, начали происходить чудесные исцеления, были обнаружены мощи святых и перенесены в храм. В XII веке на том же месте был возведён храм императором Андроником (1183–1185).

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