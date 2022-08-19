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Общество / Религия
19 августа 2022, 09:20

Православные свердловчане празднуют Яблочный Спас

Яблочный Спас

Владыка Евгений проведет службу в церкви Преображения Господня на Уктусе (Походная, 2). Фото: Галина Соловьева

Сегодня, 19 августа, Православная Церковь отмечает Преображение Господне (в народе Яблочный Спас). По традиции в храмах в конце Божественной литургии освящаются плоды нового урожая.

Прихожане приносят яблоки, виноград и различные овощи, часть которых впоследствии жертвуют храму и неимущим. Особенно торжественные богослужения проводятся в храмах, освященных в честь Преображения Господня. В Екатеринбургской митрополии насчитывается 12 таких храмов и приходов, а также один мужской монастырь:

  • Екатеринбург, микрорайон Уктус, ул. Походная, 2;
  • Верхотурье, ул. Воинская, 1а, в Свято-Николаевском монастыре;
  • Ивдель, поселок Пелым, ул. Преображенская, 1;
  • Невьянск, сквер Демидова, 1 (собор);
  • Серов, ул. Ленина, 157 (кафедральный собор);
  • село Таборы, ул. Пушкина, 42;
  • Байкаловский район, деревня Гуляева, ул. Дзержинского, 15 (приход);
  • Камышловский район, поселок Октябрьский, ул. Кабакова, 9 (приход);
  • Невьянский район, деревня Сербишино, ул. Кирова, 2а;
  • Серовский район, поселок Восточный, ул. Ленина, 59а;
  • Сысертский район, деревня Ключи, ул. 9 Января, 4а;
  • Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, Первомайский переулок, 14.
  • Преображенский мужской монастырь (Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18).

В эти минуты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершает праздничную литургию в Преображенском храме на Уктусе. В конце богослужения состоится чин освящения нового урожая.

Яблочным Спас был назван потому, что в конце лета самым распространенным и доступным фруктом в России были и остаются яблоки. О приметах и традициях в этот праздник читайте тут.

Напомним, 14 августа свердловчане встретили Медовый спас и первый день Успенского поста.

Областная газета Свердловской области

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