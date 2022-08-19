Православные свердловчане празднуют Яблочный Спас

Владыка Евгений проведет службу в церкви Преображения Господня на Уктусе (Походная, 2). Фото: Галина Соловьева

Сегодня, 19 августа, Православная Церковь отмечает Преображение Господне (в народе Яблочный Спас). По традиции в храмах в конце Божественной литургии освящаются плоды нового урожая.

Прихожане приносят яблоки, виноград и различные овощи, часть которых впоследствии жертвуют храму и неимущим. Особенно торжественные богослужения проводятся в храмах, освященных в честь Преображения Господня. В Екатеринбургской митрополии насчитывается 12 таких храмов и приходов, а также один мужской монастырь:

Екатеринбург, микрорайон Уктус, ул. Походная, 2;

Верхотурье, ул. Воинская, 1а, в Свято-Николаевском монастыре;

Ивдель, поселок Пелым, ул. Преображенская, 1;

Невьянск, сквер Демидова, 1 (собор);

Серов, ул. Ленина, 157 (кафедральный собор);

село Таборы, ул. Пушкина, 42;

Байкаловский район, деревня Гуляева, ул. Дзержинского, 15 (приход);

Камышловский район, поселок Октябрьский, ул. Кабакова, 9 (приход);

Невьянский район, деревня Сербишино, ул. Кирова, 2а;

Серовский район, поселок Восточный, ул. Ленина, 59а;

Сысертский район, деревня Ключи, ул. 9 Января, 4а;

Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, Первомайский переулок, 14.

Преображенский мужской монастырь (Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18).

В эти минуты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершает праздничную литургию в Преображенском храме на Уктусе. В конце богослужения состоится чин освящения нового урожая.

Яблочным Спас был назван потому, что в конце лета самым распространенным и доступным фруктом в России были и остаются яблоки. О приметах и традициях в этот праздник читайте тут.

Напомним, 14 августа свердловчане встретили Медовый спас и первый день Успенского поста.