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Общество / Религия
29 августа 2022, 09:30

29 августа православные отмечают Ореховый Спас

кедровые орехи

После Медового и Яблочного Спаса отмечается Ореховый Спас. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 29 августа, Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Праздник также называют третьим Спасом, "Спасом на холсте". В народе — "Ореховый" или "Хлебный". Он приходится на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы.

Напомним, 14 августа прошел Медовый Спас, а 19 числа — Яблочный. В оба дня после богослужений состоялся чин освящения.

Напомним, с 14 по 27 августа православные соблюдали Успенский пост. В этот период как раз начинается уборка урожая. Дары природы становятся "спасением" в это время. Освященные мед, яблоки, орехи, хлеб можно употреблять в пищу.

Областная газета Свердловской области

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