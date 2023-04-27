В Екатеринбурге к Царским дням появится путеводитель по синей линии

Синяя линия соединяет объекты города, связанные с царской семьей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Специалисты Екатеринбургской епархии к Царским дням готовят электронный и печатный путеводитель по городскому духовно-просветительскому маршруту "Святая (синяя) линия". Проект назван в числе победителей конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций, объявленного администрацией Екатеринбурга в 2023 году.

Синяя линия соединяет объекты города, связанные с царской семьей, которые хранят память о достижениях России в эпоху правления Николая II. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Всего на этом пешем маршруте 11 объектов. Его протяженность чуть более шести километров. Чтобы пройти по нему, понадобится 1,5-2 часа. Жители и гости города узнают, как связан Екатеринбург с семьей последнего русского царя, какие памятники архитектуры сохранились с того времени.

Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли съемки фильма "Длительные свидания", который рассказывает историю отца Александра.

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