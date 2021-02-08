Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём российской науки

На Среднем Урале работают 120 образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, а научными исследованиями занимаются более 21 тысячи человек. Фото: Павел Ворожцов

8 февраля отмечается День российской науки. По этому случаю к уральцам обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Глава региона напомнил, что на Среднем Урале работают 120 образовательных, научно-исследовательских и проектных организаций, а научными исследованиями занимаются более 21 тысячи человек. Кроме того, в Свердловской области действуют пять технопарков, при УрФУ создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр "Передовые производственные технологии и материалы". А на базе Института математики и механики УрО РАН, УрФУ и Удмуртского госуниверситета организован Уральский математический центр. Он координируется работу 10 таких региональных центров.

"Свердловская область входит в число российских регионов-лидеров по уровню развития научной и инновационной деятельности, занимает пятое место по количеству выданных патентов и по затратам на научные исследования, шестое – по числу созданных передовых технологий", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в "Областной газете".

"Уважаемые деятели науки! Благодарю вас за добросовестный труд, постоянный научный поиск, весомый вклад в развитие экономики России и Свердловской области. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых научных достижений и открытий!", - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.

К поздравлениям присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она отметила вклад деятелей науки в борьбу с пандемией коронавируса.

"Для всех стало очевидно, что в такой ситуации только научные знания и разработки, мощный багаж накопленных интеллектуальных ресурсов позволил нашим учёным быстро разработать эффективные российские вакцины, заявки на приобретение которых уже подали десятки зарубежных государств. Разработка уральских учёных – противовирусный препарат "Триазаверин" доказал свою эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и рядом других опасных заболеваний", - подчеркнула в своём обращении Людмила Бабушкина.

Напомним, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.

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