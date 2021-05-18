Предвыборный марафон в Институте оргсинтеза УрО РАН завершился

Валерий Чарушин возглавлял Институт органического синтеза УрО РАН 17 лет Фото: Павел Ворожцов

В Институте оргсинтеза УрО РАН (Екатеринбург) завершился предвыборный марафон: директором научного учреждения избран ведущий научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений, доктор химических наук Егор Вербицкий.

В голосовании приняло участие 169 человек, Вербицкий победил со значительным отрывом – 110 голосов. Было всего три кандидата: Вербицкий, доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории ассиметрического синтеза Дмитрий Груздев идоктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории фторорганических соединений Янина Бургарт.

– Все три кандидатуры достойны того, чтобы возглавить коллектив, – рассказал «Облгазете» возглавлявший этот институт с 2004 года академик РАН Валерий Чарушин. – Думаю, что учёные не ошиблись в своём выборе. Я его хорошо знаю, он работает в очень интересном направлении – органическая электроника, и для доктора наук весьма молод, ему 39 лет. Причём в своих исследованиях сотрудничает с коллегами в Москве, Канаде. Конечно, сейчас добавятся и какие-то административные функции, но Егор, уверен, со всем справится…

Ну, а марафон – это потому, что три кандидатуры вначале были выдвинуты учёным советом института, затем прошли согласование в Академии наук, в комиссии Совета по науке при Президенте РФ, Министерстве науки и высшего образования, а итоги голосования учёных ещё будут утверждаться опять же в Москве. Но, ведь как сказал Карл Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам». Пожелаем успехов новому руководителю известного научно-исследовательского института.

Предмет исследований Егора – так называемые хемосенсоры, своеобразные датчики, способные распознавать опасные для человека и животных вещества, например, пестициды, гербициды, но и, что очень важно, сигнализировать о наличии взрывчатых веществ. Более того, такие соединения удалось синтезировать и они уже используются в таких приборах, например, «Заслон-М».