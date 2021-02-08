Председатель УрО РАН планирует уйти в отставку

По словам академика, он передаст полномочия своему приемнику в 2022 году. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Валерий Чарушин рассказал о планах уйти в отставку. По словам академика, он передаст полномочия своему приемнику в 2022 году.

О своём уходе Валерий Чарушин рассказал в интервью онлайн-журналу УрФУ "Наука на Урале".

"С 2008 года и уже 13 лет я нахожусь на посту председателя Уральского отделения РАН, дольше всех своих предшественников. В следующем году буду передавать полномочия преемнику", - сказал академик.

Он также рассказал, что предложение стать заместителем председателя УрО РАН он получил в 1999 году от профессора УГТУ-УПИ Валерия Черешнева, который возглавлял Уральское отделение РАН в те годы. По словам Валерия Чарушина, предложение было крайне неожиданным, и какое-то время он не мог осмелиться на этот шаг, но в результате решился.

Напомним, что "Областная газета" в 2019 году публиковала интервью с Валерием Чарушиным и рядом других академиков, в которых говорилось о деятельности института оргсинтеза и триазаверина, препарата, которым сегодня лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

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