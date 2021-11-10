16-летний юнкор из Екатеринбурга стал призёром национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021

Ученик из Екатеринбурга занял третье место в национальном чемпионате WoridSkills Hi-Tech 2021. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Ученик лицея № 128 Денис Дуганов из Екатеринбурга завоевал бронзовую медаль на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021. Это самое масштабное соревнование в России среди специалистов отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет и юниоров-школьников до 16 лет.

Юнкор занял третье место в компетенции "Инженерия космических систем" в возрастной группе старше 16 лет. Всего в чемпионате принимали участие 500 участников из 42 команд, где состязались более 80 представителей юниорского движения. Они соревновались за первое место в 39 профессиональных компетенциях: сфера услуг, транспорт и логистика, производственные, инженерные, информационные, коммуникационные и строительные технологий.

Отмечается, что семь учеников лицея № 128 представляли столицу Урала на чемпионате Hi-Tech 2021. В течение трёх дней участники выполняли задания в формате кейсов и модулей. Конкурсанты принимали участие в трёх компетенциях: "Лабораторный химический анализ", "Электромонтаж" и "Инженерия космических систем".

Денис Дуганов уже становился призёром "Фрезерных работах на станках с ЧПУ" в 2019 году, сообщает пресс-служба мэрии города.

Также известно, что право на участие в чемпионате среди юнкоров получили только два учреждения Свердловской области - лицей № 128 Екатеринбурга и технопарк "Кванториум" Верхней Пышмы.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование». Организатором WoridSkills Hi-Tech 2021 является Агентство WoridSkills Russia при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив, а также крупнейших российских холдингов и корпораций.

Напомним, у всех участников старше 18 лет были QR-коды, остальные проходили регулярное ПЦР-тестирование на коронавирус. Также в этом году проходил чемпионат «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia, призёрам финала, представлявшим на соревнованиях Свердловскую область, а также их наставникам были вручены премии губернатора Свердловской области.