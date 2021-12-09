Уральские палеонтологи нашли кости древних животных возрастом 2,5 миллиона лет

Кости были найдены в Таджикистане. Фото: пресс-служба УрФУ

Уральские палеонтологи нашли в Таджикистане кости древних животных. Возраст останков оценивается примерно в 2,5 - 2,2 млн лет.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе УрФУ, сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ работали совместно с коллегами из Института истории, археологии и этнографии им А. Дониша (Таджикистан).

При раскопках на участках Лохути и Куруксай (бассейн реки Кызылсу, Южный Таджикистан) исследователи нашли кости крупных позвоночных животных: древней гиены Pliocrocuta, Стеноновой лошади, бизона Шотензака, нескольких видов древних оленей и носорогов. Находки относятся к раннему плейстоцену, возраст костей оценивается в 2,5–2,2 млн лет.

"Собирая такие находки, ученые восстанавливают флору и фауну того периода. Иными словами, пытаются детально восстановить, какие животные, насекомые жили в то время на разных территориях планеты, какие растения росли, какой был климат. Эти урочища не копали более 30 лет. По сути - это кладовая с огромным запасом ценной информации", - рассказала начальник отдела научных коммуникаций УрФУ Анна Маринович.

Большинство находок передали в местный краеведческий музей. В Екатеринбург палеонтологи привезли зубы копытных и часть челюсти. Их отреставрируют и будут исследовать.

Напомним, учёные из Свердловской области этим летом нашли в Крыму кости животных возрастом около 1,8 миллиона лет.

В мае в Северной пещере на реке Вижай, которая находится в Свердловской области, были найдены кости древних бурых медведей. Животные жили в ней минимум 11,7 тысячи лет назад.