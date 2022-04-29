Правительство упростит получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам

Соответствующий законопроект кабмин РФ внес на рассмотрение в Госдуму. Фото: сайт кабмина РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий получение вида на жительство в России иностранным IT-специалистам, а также членам их семей. Речь идет о тех айтишниках, которые работают в российских компаниях, имеющих госаккредитацию.

В случае положительного рассмотрения законопроекта, IT-специалистам из-за рубежа и членам их семей не нужно будет иметь разрешение на временное проживание. Сейчас такое право есть у иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также у представителей востребованных профессий. Остальным иностранцам для получения вида на жительство нужно прожить в России как минимум год на основании разрешения на временное проживание.

Помимо этого документ позволит российским работодателям нанимать зарубежных IT-специалистов, не имея право на привлечение к работе иностранцев. В то же время IT-специалисты смогут работать в РФ без соответствующего разрешения или патента, говорится на сайте кабмина РФ.

Поправки в закон позволят создать благоприятные условия для привлечения иностранных IT-специалистов в РФ.

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