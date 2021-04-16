Космонавтам вдвое повысили зарплаты

В рядах космонавтов сегодня есть один уроженец Екатеринбурга - Сергей Прокопьев. В 2018 году он полгода находился в космической командировке на МКС и дважды выходил в открытый космос. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации окладов космонавтов по поручению Президента России Владимира Путина. Зарплата опытных испытателей после повышения превысит 500 тысяч рублей в месяц.

Согласно подписанному постановлению, оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей в месяц, космонавтов с 63,8 до 135,8 тысячи рублей, у совершивших полёт в космос – с 69,6 до 139,2 тысячи рублей, у инструкторов-космонавтов – с 88,4 до 165,9 тысячи рублей. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2020 года.

"Должностной оклад – одна из составляющих зарплат космонавтов. В целом их зарплаты складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера", - говорится на сайте кабмина.

Первый замгендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников уже сообщил ТАСС, что зарплата кандидатов в космонавты после индексации в среднем составит около 300 тысяч рублей в месяц, а опытных космонавтов - более 500 тысяч.

Напомним, что в День космонавтики Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%.

В рядах космонавтов сегодня есть один уроженец Екатеринбурга - Сергей Прокопьев. В 2018 году он полгода находился в космической командировке на МКС и дважды выходил в открытый космос. Брат уральского космонавта Евгений Прокопьев с 2018 по 2020 год проходил обучение в качестве кандидата в космонавты. Читайте также:Урал – космический край!