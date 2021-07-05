6 июля взойдёт самое маленькое Солнце в 2021 году

В ночь на 6 июля наша планета окажется на максимальном расстоянии - более 152,1 млн км - от огненной звезды. Земляне увидят самое маленкое Солнце. Фото: Галина Соловьёва

6 июля Солнце взойдёт с минимальным видимым диаметром. Связано это с тем, что Земля проходит афелий - самую далёкую от Светила точку своей орбиты. Восход в Екатеринбурге произойдёт в 4:15, закат - в 21:51.

В ночь на 6 июля наша планета окажется на максимальном расстоянии - более 152,1 млн км - от огненной звезды. Днём диск Светила будет выглядеть на 3% меньше. Таким образом, земляне увидят самое маленькое Солнце в 2021 году. Это происходит каждый год в начале второго летнего месяца. А в январе Земля проходит перигелий – самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, оказываясь от него на расстоянии в 147 млн. км. В этом году это произошло 2 января.

"Среднее расстояние от Солнца до Земли составляет 149,5 млн. км", - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. "Кому летом жарко - знайте, что Земля сделала всё возможное, чтобы исправить ситуацию", - пошутил ранее в беседе с "ОГ" учёный.

Отметим, что прохождение нашей планетой самой близкой и самой далёкой от Светила точек орбиты на смену времён года не влияет. Они зависят от наклона земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом.

По данным Московского планетария, Солнце с минимальным видимым диаметром движется по созвездию Близнецы до 20 июля, а затем переходит в созвездие Рака и остаётся в нем до конца месяца. Склонение дневного светила постепенно уменьшается, как и продолжительность дня, которая уменьшится к концу месяца с 17 часов 36 минут до 16 часов 18 минут.

Слово "афелий" — греческого происхождения, в переводе значит буквально "от Солнца". Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего от огненной звезды. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд. Наша планета движется вокруг Светила по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/сек. "Из-за того, что сейчас Земля находится дальше от Солнца, чем зимой, наша планета движется по орбите медленнее, чем будет двигаться через полгода. Это значит, что астрономическое лето (время от дня летнего солнцестояния до дня осеннего равноденствия) длится в северном полушарии дольше, чем зима! На целых 5 дней!", - напомнили в Московском планетарии. Июль - благоприятный месяц для наблюдений за пятнами на поверхности Солнца. Однако нужно помнить, что смотреть на него в телескоп или другие оптические приборы можно только с применением солнечного фильтра.

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Фото: Московский планетарий

Фото: Московский планетарий