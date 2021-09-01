Космонавты с борта МКС обратились к школьникам и учителям в День знаний

Олег Новицкий: "Знания открывают новые горизонты, исполняют любые желания, в том числе космические". Фото: скрин видеообращения

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, поздравили землян с Днём знаний. Они поблагодарили учителей и пожелали ученикам не утратить интереса ко всему новому.

"Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое. Постоянное стремление к знаниям – важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный. Знания открывают новые горизонты, исполняют любые желания, в том числе космические", – сказал Олег Новицкий.

Космонавты напомнили, что в этом году исполнилось 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос, который стал первым в истории человечества путешествием на орбиту, что стало реальным благодаря энтузиастам и профессионалам.

"Космонавтика остаётся одной из самых наукоёмких сфер деятельности человека, требующих серьёзных знаний и незаурядного интеллекта. Выражаем бесконечную признательность и благодарность нашим учителям", – обратился с борта орбитального дома Пётр Дубров. Обращаясь к школьникам, он отметил, что Земля – наш общий дом, и её будущее зависит от подрастающего поколения.

В Свердловской области более 500 тысяч детей отмечают День знаний 1 сентября.

Отметим, что космонавты, пребывающие на орбите, всегда внимательно следят за событиями на Земле. Они поздравляют землян с праздниками, а также публикуют снимки разных стран и городов.

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