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Общество / Образование
1 сентября 2021, 10:36

В Свердловской области более 500 тысяч детей отмечают День знаний

Девочки болтают за партой

В первый класс пошли более 60 тысяч ребят. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области празднуют 1 сентября. В школы пошли более 500 тысяч детей.

Торжественные линейки на открытом воздухе пройдут в 1-х, 9-х и 11-х классах. Первоклассникам и выпускникам разрешили позвать на праздник своих родителей, но они обязательно должны быть в масках. Другие школьники будут отмечать День знаний в кабинетах со своими учителями, без гостей и посторонних людей.

Обеспечивают безопасность ребят 1 сентября более 4 000 правоохранителей. Также для соблюдения коронавирусных ограничений в школах при входе измеряют температуру. Детей с признаками ОРВИ отправляют домой. Роспотребнадзор рекомендовал использовать все входы в здание, чтобы избежать столкновения школьников.

Для минимизации возможности пересечения потоков дети будут посещать по отдельному графику столовую.

В этом учебном году 94% школ Екатеринбурга перевели учащихся 5–9-х классов на пятидневку. В таком режиме будут работать 154 образовательных учреждения. 120 школ переведут на пятидневку учеников 10–11-х классов.

В Свердловской области четыре учебных заведения оказались не готовы к началу нового сезона. Их оштрафовали на общую сумму 31 тысяча рублей. Претензии Роспотребнадзора были связаны с материально-техническим обеспечением школ: где-то требовалась замена пола, в другом учреждении необходимо было доделать спортзал и поставить умывальники.

В преддверии праздника "Областная газета" побеседовала с победителем регионального этапа конкурса "Учитель года" Марией Андреевой. Она поделилась секретом успешной работы с детьми.

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Областная газета Свердловской области

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