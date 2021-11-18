Участники метеоритной экспедиции УрФУ обнаружили первый образец в Антарктиде

Хондриты - наиболее распространённая подгруппа в классификации метеоритов. Они составляют: 92,3 % от числа падений на Землю каменных метеоритов; 85,7 % от общего числа метеоритов. Фото: пресс-служба УрФУ

Руслан Колунин - один из участников поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ нашёл первый фрагмент метеорита-хондрита. Об этом участники экспедиции сообщили по телефону профессору вуза Виктору Гроховскому.

Напомним, что поисковый отряд метеоритной экспедиции УрФУ отправился в Анарктиду 13 ноября. Его задача — вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли. Экспедиция продлится до 25 ноября.

Известно, что сейчас работу команды усложняет ураган, который настиг их в районе горного массива Вольтат, где они установили автономный лагерь. Температура в Антарктиде доходит до -35 градусов. Как только погодные условия улучшатся, отряд восстановит палатку, обрушенную ветром, и продолжит поиски фрагментов метеоритов.

"Обнаруженный образец имеет характерную структуру и типичный состав, определенный рентгенофлуоресцентным методом, поэтому можно идентифицировать находку как метеорит-хондрит. Находку совершил выпускник УрФУ, опытный горный гид Руслан Колунин", - передает слова профессора Виктора Гроховского пресс-служба УрФУ.

Добавим, что Руслан Колунин уже был в подобных экспедициях.

Напомним, что в составе группы работают также научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович (руководитель), Виталий Лазо, профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев, инвестор экспедиции Андрей Назаров, а также космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся с МКС в этом году. Поисковые работы организованы в составе 67-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института.