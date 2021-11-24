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Общество / Космос
24 ноября 2021, 08:01

МКС сблизится с фрагментом ракеты Илона Маска

МКС сблизится с фрагментом ракеты Илона Маска

Сейчас на МКС находятся два российских космонавта, четыре астронавта НАСА и один немецкий астронавт. Фото: Антона Шкаплерова с официальной страницы во "ВКонтакте"

Международная космическая станция 25 ноября утром сблизится с фрагментом американской ракеты компании SpaceX Илона Маска. Минимальное расстояние составит 5,5 км.

В Роскосмосе заявили, что ситуацию контролирует Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС. Экипаж на станции работает в обычном режиме.

"По информации Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, 25 ноября в 07:18 мск ожидается сближение с Международной космической станцией фрагмента американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году", - предупредили в Роскосмосе.

Напомним, что в прошлый понедельник орбитальный дом три раза сближался с космическим мусором.  Дважды космонавты и астронавты укрывались в своих космических кораблях. США обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия, угрожающих станции. В Минобороны РФ подтвердили факт испытаний, но сообщили, что считают подобные обвинения лицемерными, поскольку образовавшиеся фрагменты не представляют угрозы для космических экипажей. Сами космонавты заявляли, что у них всё штатно и что они продолжают работать по программе.

Напомним, что сейчас на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и немецкий астронавт Маттиас Маурер.

Областная газета Свердловской области

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