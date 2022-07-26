Россия покинет проект МКС после 2024 года

Владимир Путин провел 26 июля рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. Руководство госкорпорации приняло решение покинуть программу Международной космической станции после 2024 года.

Юрий Борисов заявил Владимиру Путину, что несмотря на выход из программы, все обязательства России перед партнерами будут выполнены.

"Владимир Владимирович, Вы знаете, что мы ведем работу в рамках сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", — передает слова гендиректора Роскосмоса пресс-служба Кремля.

Он отметил, что к тому времени Россия уже будет создавать свою орбитальную станцию. Также, по мнению Юрия Борисова, будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно строиться на системной научной программе, которая позволит организовать эффективный сбор данных о космосе.

В telegram-канале Роскосмоса сегодня появился эскиз российской орбитальной станции, предлагаемый к созданию ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Фото: telegram-канал "Роскосмоса"

Напомним, что 15 июля Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора госкорпорации Роскосмос и назначил на этот пост вице-премьера Юрия Борисова.

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