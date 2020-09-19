В Екатеринбурге представили логотип Универсиады-2023

в Екатеринбурге показали логотип Всемирных студенческих игр 2023 года. Фото: скрин с сайта исполнительной дирекции оргкометета.

На прошедшей Ночи музыки в Екатеринбурге показали логотип Всемирных студенческих игр 2023 года. Он представляет собой не статичную эмблему, а меняющееся изображение.

Зрители Ural Music Night увидели логотип в шести разных вариантах, которые соответствовали музыкальным жанрам исполнителей, оказывавшихся на сцене в момент презентации. Изображение способно менять цвет и набор элементов.

Основу логотипа составляет латинская буква U. Кроме неё лого сочетает в себе простые геометрические фигуры. Изображению свойственны минимализм, конструктивизм и современная анимация.

Как сообщает пресс-служба исполнительной дирекции оргкометета студенческих игр, логотип разработало агентство «Лориен» из Казани. Кроме него в конкурсе участвовали ещё 23 претендента.

«Технологии развиваются стремительно, и этот логотип – дань духу времени. Особенный повод для гордости, что такой смелый цифровой логотип разработали российские дизайнеры», – заявил президент FISU, министр спорта России Олег Матыцин.

Отмечается, что пиктограммы видов спорта тоже изменились. Привычный силуэт человека заменили детали разных видов спорта. Причём каждая новая пиктограмма состоит из элементов основной эмблемы – простых геометрических фигур. Так, изображение волана символизирует бадминтон, а кольца на фоне помоста – спортивную гимнастику.

Напомним, подготовка к Универсиаде в Екатеринбурге идёт по разным направлениям. На этой неделе стало известно о том, что энергетики начали готовить электросетевой комплекс столицы Урала к проведению Всемирной летней Универсиады-2023. Финансирование работ по обеспечению электроснабжения объектов студенческих игр составит 1,5 млрд рублей.