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Общество / Благоустройство и ЖКХ
17 сентября 2020, 10:24

На подготовку энергообъектов Универсиады в Екатеринбурге направят 1,5 миллиарда

Универсиада

Финансирование работ по обеспечению электроснабжения объектов студенческих игр составит 1,5 млрд рублей. Фото: Борис Ярков.

ПАО «Россети» начали готовить электросетевой комплекс Екатеринбурга к проведению Всемирной летней Универсиады-2023. Финансирование работ по обеспечению электроснабжения объектов студенческих игр составит 1,5 млрд рублей.

Как отмечается в сообщении Telegram-канала компании, энергетикам предстоит реконструировать подстанцию 35кВ «Кольцово» и создать новый центр питания — 110 кВ «Новокольцовская» с цифровым оборудованием, построить более 50 км линий электропередачи 0,4 — 110 кВ, выполнить техническое присоединение Деревни Универсиады, а также провести работы на почти 700 сетевых объектах в Екатеринбурге и соседних городах. В столице Урала будет создан высокофункциональный центр управления электроснабжением объектов Универсиады.

Уточняется, при проведении студенческих игр будут использоваться более 40 спортивных и инфраструктурных объектов.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило программу подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге. Общий объём её федерального финансирования составит 58,6 млрд рублей. Сейчас в Екатеринбурге проходят общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории, предназначенной для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Тем временем уже началось строительство первого объекта Универсиады-2023. На площадке за «Екатеринбург-Экспо» ведутся работы по устройству фундамента будущего общежития для участников соревнований.

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

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