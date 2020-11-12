Темы дня

Спорт
12 ноября 2020, 20:40

Летающие лыжники выступят в Нижнем Тагиле при пустых трибунах

Из-за коронавируса зрителей в Нижнем Тагиле в этот раз не будет.

Увы, но из-за коронавируса зрителей в Нижнем Тагиле в этот раз не будет. Фото: Владимир Мартьянов

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые запланированы в Нижнем Тагиле на 4, 5 и 6 декабря, пройдут без зрителей.

Такое решение приняли организаторы из-за сложной обстановки с коронавирусом. Ранее стало известно, что этапы перед Нижним Тагилом – в Польше и Финляндии – также пройдут без болельщиков.

Заявки на участие в тагильских этапах подали 12 стран. Спортсмены будут делать тесты на COVID-19 накануне прилёта в Россию, а также по приезде в Нижний Тагил.

Комплекс трамплинов «Аист» должен принять Кубок мира в шестой раз. 4 декабря пройдёт квалификация. 5-го запланирован соревновательный день пятого этапа Кубка мира, а 6 декабря – шестой этап.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.11.2020, 12:29 / Общество
Выжившая после стрельбы на Уралмаше рассказала подробности трагедии
13.11.2020, 12:13 / Общество
Прокуратура Новоуральска проверит информацию о нефтяном пятне на реке Талая
13.11.2020, 11:34 / Общество
На расчистку свердловских трасс от снега вывели более 350 единиц техники
13.11.2020, 11:31 / Общество
В Ревде тысяча человек осталась без воды
13.11.2020, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге за нарушения санитарных норм приостановлена деятельность пекарни