Летающие лыжники выступят в Нижнем Тагиле при пустых трибунах

Увы, но из-за коронавируса зрителей в Нижнем Тагиле в этот раз не будет. Фото: Владимир Мартьянов

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, которые запланированы в Нижнем Тагиле на 4, 5 и 6 декабря, пройдут без зрителей.

Такое решение приняли организаторы из-за сложной обстановки с коронавирусом. Ранее стало известно, что этапы перед Нижним Тагилом – в Польше и Финляндии – также пройдут без болельщиков.

Заявки на участие в тагильских этапах подали 12 стран. Спортсмены будут делать тесты на COVID-19 накануне прилёта в Россию, а также по приезде в Нижний Тагил.

Комплекс трамплинов «Аист» должен принять Кубок мира в шестой раз. 4 декабря пройдёт квалификация. 5-го запланирован соревновательный день пятого этапа Кубка мира, а 6 декабря – шестой этап.