Виктория Мешкова. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

Екатеринбургская скалолазка Виктория Мешкова стала чемпионкой Европы в дисциплине «боулдеринг» (серия коротких и сложных трасс, которые спортсмен проходит без страховки). Она стала второй в истории сборной России спортсменкой, выигравшей золотую медаль главного европейского турнира.

На чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Москве, Виктория обошла в споре за золото представительницу Бельгии Хлою Колье. Тройку замкнула представительница Сербии Стася Гейо.

И Виктории и Хлои было одинаковое количество попыток на «топах» – по шесть. Это означает, что спортсмен зафиксировал двумя руками «топ» (заключительный рельеф или зацеп трассы скалодрома). Но у уральской спортсменки было на одну попытку меньше в достижении промежуточного финиша. Этот дополнительный показатель и позволил Виктории Мешковой стать золотой медалисткой чемпионата Европы.

Для сборной России – это первая золотая медаль в боулдеринге с 2004 года на чемпионате Европы (тогда её выиграла Ольга Бибик). И всего вторая в истории, как у женщин, так и у мужчин. А для 20-летней Виктории – первая награда взрослого чемпионата Европы.

У мужчин в Москве Сергей Лужецкий стал вторым в боулдеринге. Сейчас Лужецкий представляет Воронежскую область, однако он воспитанник свердловской СШОР горных видов спорта. Николай Яриловец завоевал бронзовую медаль.

Напомним, что в первый день чемпионата уральская скалолазка Елизавета Иванова завоевала серебряную медаль в дисциплине «скорость».

Чемпионат Европы продлится до 28 ноября. В заключительный день в многоборье будут разыграны две последние (для европейских спортсменов) путёвки на Олимпийские игры 2021 года в Токио.