Виктория Мешкова: «Было чувство, что участвую в каком-то шоу»

Фото: Галина Соловьёва

Представительница Свердловской области Виктория Мешкова сделала, кажется, невероятное: на чемпионате Европы по скалолазанию, который прошёл в Москве, она завоевала три золотые медали. До неё выиграть три награды высшей пробы на одном первенстве Старого Света – ещё никому за всё время не удавалось. Но и это не всё: Виктория в упорной борьбе завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио в 2021 году, где скалолазание дебютирует как спортивная дисциплина. Чемпионат Европы – это был последний шанс на путёвку в Японию, и Виктория им смогла воспользоваться. Причём скалолазка признаётся, что в какой-то момент сказала своим шансам – «всё».

Быстрее, выше, труднее

До последнего момента всё казалось каким-то невероятным: скалолазание на Олимпиаде впервые в истории и 40 спортсменов (по 20 мужчин и женщин) со всего мира, которые должны там выступить. Что такое 20 человек в каждой категории? Ничтожно мало, учитывая огромную конкуренцию за попадание на первый олимпийский старт в истории.

Но есть ли в спорте пределы возможного? Особенно для скалолазов, у которых в буквальном смысле всё в их же руках. Каждый раз, разговаривая с тренерами или самими спортсменами, слыша их позитивный настрой, казалось – они будут бороться за путёвки до самого конца.

И вот он, последний шанс – чемпионат Европы в Москве. Последние две лицензии для европейских спортсменов (по одной у мужчин и у женщин). Огромная конкуренция и при этом сильное давление – домашняя арена, зрители (по нынешним реалиям – роскошь!), первый чемпионат Европы в стране за 14 лет. Для сверхмотивированных скалолазов чемпионат – это ещё и первый крупный старт за долгое время. Его перенесли с марта, когда стало понятно, что не время для спортивных состязаний.

До этого момента у сборной России была одна олимпийская лицензия – у Юлии Каплиной из Тюмени.

20-летняя Виктория Мешкова – единственная свердловская спортсменка, кто в составе команды был заявлен на многоборье. Олимпийское многоборье – самая сложная дисциплина, поскольку включает три главных «кита» спортивного скалолазания. Это «скорость» (кто быстрее преодолеет 15-метровую вертикальную трассу), «трудность» (кто поднимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринг» (кто пройдёт больше коротких и сложных «трасс» и успешно преодолеет промежуточные финиши без страховки).

Всё решила трудность

Виктория отдельно выиграла золото в «трудности», «боулдеринге» и в самом многоборье, что позволит ей выступить на Играх в Токио в 2021 году. Результат – феноменальный. Ещё и с учётом того, что до этого у Мешковой медалей взрослого чемпионата Европы не было. Превзойти его можно будет лишь в том случае, если выиграть ещё и золото в «скорости». Но возможно ли это?

Сама скалолазка словно и не ожидала от себя такой прыти. После двух золотых медалей выглядела даже несколько смущённой и честно сказала, что «ещё не осознала». Нервозности добавило и олимпийское многоборье. Прильнувшие к экранам зрители (чемпионат Европы полноценно показывали по ТВ, и оказалось, что скалолазание весьма и весьма зрелищный вид спорта) заволновались: после двух дисциплин в протоколе Виктория занимала четвёртую строчку. Подкачал «боулдеринг», где спортсменка стала шестой.

И всё решила трудность. Виктория «пролезла» всю трассу, да ещё и на минуту быстрее Стаси Гейо из Сербии. Уже после своей победы Виктория Мешкова признается, что новый вирус коварно вмешался в её планы, и она могла не выступить на чемпионате Европы…

Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

«Я могу это сделать»

С Викторией мы поговорили уже в Екатеринбурге. Она вместе с Елизаветой Ивановой, которая завоевала серебро на чемпионате Европы в «скорости», посетила областное министерство спорта. Впервые. Но, думаю, будут теперь бывать в гостях у министра спорта чаще.

– Люблю пожимать руку скалолазкам, – говорит министр спорта региона Леонид Рапопорт. – Крепкое рукопожатие!

После всех торжественных мероприятий Виктория выглядит несколько усталой.

– Ну, теперь-то отдых? – спрашиваю.

– Две недели давали, – говорит Виктория. – Теперь уже меньше. Потом снова начну тренироваться, потом снова сборы.

– Трёхкратной чемпионке всего две недели дали?!

– Неважно, что ты выиграл – отдых у всех стандартный.

– Тогда давайте по-порядку. Подготовка из-за пандемии явно пострадала. Как так получилось, что вы сначала на чемпионате России выступаете уверенно, а потом вот так на чемпионате Европы. Коронавирус, а у вас – лучший сезон.

– Он весь был довольно напряжённым. Начиная с марта всегда были постоянные переносы соревнований. В том числе, кстати, и чемпионат Европы перенесли – он должен был быть как раз в марте. За десять дней до старта мы узнали о его отмене. И так было почти весь год. Ты тренируешься, готовишься – раз, и перенос. Со сборами было так же. Но мы старались не впадать в депрессию и что-то всё равно делать. Весной – ОФП (общая физическая подготовка), на скалодромах не тренировались. Зато за этот год смогли многое переосмыслить и поработать над «просевшими» местами. Под конец сезона не хватало «физики» – у нас же обычно весенняя череда соревнований, летняя и осенью, на ответственном этапе, ты уже измотан. Получается перенасыщение соревнованиями, и ты уже не можешь добавить в «физике». В этом году мы спокойно готовились, сильно за пиком формы не следили. В итоге все были изголодавшиеся по стартам, и такая была радость на первых соревнованиях.

– Получается, вам больше на руку, что чемпионат перенесли на ноябрь?

– На тот момент [на март 2020 года], я была просто в хорошей форме. Не скажу, что она была супервыигрышная. При каком-то стечении обстоятельств мог бы быть такой результат, но вероятность была маленькая.

– Вы сказали, что чем-то болели перед самими стартами и боялись, что это скажется на результате. Коронавирус?

– Я перед чемпионатом Европы должна была полететь в Швейцарию, мне помог «СКБ-Контур» организовать поездку, сделать визы в столь непростое время. Нам с Виталием Павловичем (Примеров, инструктор по альпинизму, тренер-преподаватель СДЮСШОР горных видов спорта и наставник спортсменки. – Прим. «ОГ») это казалось просто нереально… Перед вылетом я сдала тест на коронавирус и он… вдруг оказался положительным! Я болела достаточно легко, несколько дней было состоянии лёгкой простуды, невысокая температура, чуть выше 37. Пять дней я восстанавливалась. Мы с тренером ждали полного выздоровления, чтобы не усугубить ситуацию. Перед самим чемпионатом у меня было только два лазательных дня, а дома ходила заниматься на турники, также тренировалась на специальной переносной доске. И всё.

– Два дня перед чемпионатом Европы?

– Тренировки состоят не только из лазанья. Есть ещё и ОФП. Но просто нельзя делать только второе. Тогда сильно проседает координация. Я чередовала и тренировалась через день, чтобы подойти к соревнованиям отдохнувшей. Тренировка была 17-го, потом 19-го, а 21-го начался чемпионат.

– После двух медалей о чём подумали? Всё, можно успокоиться или точно будет третья и сама лицензия?

– Я ещё когда заболела, то расстроилась и честно подумала: ну всё… Но Дима Шарафутдинов (ещё один тренер спортсменки, в недавнем прошлом – трёхкратный чемпион мира в «боулдеринге». – Прим. «ОГ») мне сказал: продолжаем, лечимся и тренируемся. Я серьёзно думала, что меня вычеркнули из всех списков, и мне уже никуда не надо. Но тренер поддерживал до конца, и я поверила ему и Валерию Павловичу. Поэтому начинала соревнования в спокойном темпе, ничего от себя не ожидала, распределяла силы. Общая выносливость ещё не полностью восстановилась. И вот дошла до финала в «боулдеринге» и неожиданно для себя победила. Было такое чувство, что я участвую в каком-то шоу. Какой-то настрой такой был позитивный, я его несла в зал. Все радовались, всё было классно. После этого мне сказал тренерский штаб, что надо сбавить обороты и не полностью выкладываться на «трудности». А трудность – это моя любимая дисциплина! Я полезла, можно сказать, назло, но силы старалась экономить. Выиграть две дисциплины мне уже казалось чем-то невероятным. Что уж говорить про третью медаль… Всего один человек со всего чемпионата должен получить путёвку, даже представить было трудно. Но я такие мысли задвинула подальше и делала то, что могу.

– И вот в многоборье у вас всё пошло не так гладко…

– Квалификация многоборья – физически самый тяжёлый день. Мышцы устали, труднее стало восстанавливаться. Плюс, я везде была последней по очередности на старт. Сидишь весь день в зале, волнуешься… Квалификацию поэтому пролезла средненько. И я не ожидала, что в «трудности» стану четвёртая, а не вторая, например. Начала переживать немного, подумала: тренеры были правы. Но до конца не сдалась, взяла на себя ответственность и выступила. В финале всё шло почти по плану. В «скорости» я сделала всё чётко, в «боулдеринге» чуть похуже. Поэтому борьба вся осталась на самый финал. К «трудности» подошла спокойно. Посмотрела на баллы, на спортсменок. Знала, что они не выдадут высокий результат. Ну и поняла, что шанс есть только с первым местом в «трудности». Вышла на старт с мыслью: я могу это сделать.

– Каково это понять, что ты в числе 20 лучших в мире?

– Это большая честь впервые представлять наш вид спорта на Олимпиаде. Скалолазание долго к этому шло, а я всегда хотела иметь медаль Игр и теперь есть такая возможность. Помню, когда нам сказали, что на Олимпиаде будет всего 20 человек, подумала – нереально. На тот момент я даже в полуфиналы на таких стартах толком не попадала. Одна ошибка, и всё. Поэтому после победы был шок… я была безумно рада.

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