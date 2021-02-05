Названы самые популярные у екатеринбуржцев площадки "Лыжни России"

В день Всероссийской массовой гонки екатеринюургским лыжникам будет доступно девять трасс в каждом районе города. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге стартует декада лыжного спорта, предваряющая "Лыжню России". Она продлится более недели.

В это время лыжные забеги проходят в образовательных учреждениях города и на трёх муниципальных площадках - на лыжных базах "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48) и "Детский стадион" (ул. Бакинских Комиссаров, 13), а также на территории спортивной школы "Родонит" (ул. Прониной, 35).

Чтобы стать участником "Лыжни России", нужно зарегистрироваться на её сайте. Пройти дистанцию можно не только в день массового забега - 13 февраля, но и в любое другое время с 5 по 14 февраля с 10 до 15 часов. В сам же день Всероссийской массовой гонки лыжникам будет доступно девять трасс в каждом районе города.

На данный момент для участия в акции зарегистрировались более 1,5 тыс. уральцев. Самыми популярными площадками пока являются лыжные базы на улицах Прониной и Бакинских Комиссаров. Об этом сегодня на брифинге рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина.

По её словам, в этот раз массовых стартов, открытий и закрытий мероприятия не будет. На лыжных базах необходимо будет соблюдать меры санитарной безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами. При этом в момент прохождения трассы маски можно будет снять.

Регистрация на "Лыжню России" началась 1 февраля. Для попадания в итоговый сводный протокол гонки участнику нужно отправить свой результат - время, за которое было пройдена дистанция - на электронный адрес lrso2021@mail.ru до 14 февраля.

Напомним, главный старт региона пройдёт в Нижнем Тагиле на территории комплекса "Аист". Он будет представлять собой забег профессиональных спортсменов, прошедших отбор (точнее - серия забегов, в каждом из которых участвуют не более 50 человек).