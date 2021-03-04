Год возвращённого спорта

На Среднем Урале в 2021 году пройдут 11 событий мирового масштаба. Фото: Владимир Мартьянов

Спортивные соревнования в прошлом году пандемия коронавируса не обошла стороной. Что-то пришлось отменить совсем, что-то перенести. Сейчас, постепенно возвращаясь к той жизни, когда планировать события хотя бы на месяц вперёд стало возможно, в Свердловской области утвердили перечень значимых физкультурных и спортивных мероприятий на 2021 год. Распоряжение главы региона Евгения Куйвашева №28-РГ опубликовано на интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru. В списке – 11 событий. Это и чемпионаты Европы, этапы Кубков мира, международные соревнования. «Облгазета» представляет обзор главных спортивных событий года, где почти каждый месяц будет что посмотреть.

Финал Континентального кубка по лыжному двоеборью (Нижний Тагил, 12–14 марта).

Март уже традиционно дарит свердловчанам (и особенно тагильчанам) два международных соревнования. Первое – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью. Крайне любопытного вида спорта, совмещающего в себе прыжки с трамплина и лыжные гонки. Комплекс «Аист» примет финальные этапы, где определится победитель общего зачёта Континентального кубка сезона 2020/2021 (второго по силе старта в мировой серии лыжного двоеборья) у мужчин и женщин.

Финал Континентального кубка разыгрывают в Нижнем Тагиле с 2017 года (мужчины) и с 2018-го – женщины. В этот раз своё участие уже подтвердили девять стран, ожидается приезд 68 сильнейших спортсменов, среди которых лидеры текущего кубкового зачёта – норвежцы Симен Тиллер и Гида Вествол-Хансен (которая 27 февраля стала чемпионкой мира).

Увы, как сообщили «Облгазете» в оргкомитете тагильских этапов, зрителей на финал Континентального кубка не допустят. На лыжном стадионе будет невозможно развести потоки спортсменов и болельщиков, что повышает риски для распространения коронавируса. Зато будет прямая трансляция на местном канале, а также в эфире «Матч. Страна».

На Среднем Урале в 2021 году пройдут 11 событий мирового масштаба Фото: . Фото: Александр Исаков, Владимир Мартьянов. Инфографика: Геннадий Богатырёв, Пётр Кабанов, Данил Паливода

​​​​Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин – русский тур «Синяя птица» (Нижний Тагил, 20–21 марта).

А это второй старт, который традиционно проходит в Нижнем Тагиле в марте. Летающие лыжницы (уточним, что тут только прыжки у женщин) приедут соревноваться в рамках русского тура. «Синяя птица» – так называется наш тур – состоит из четырёх этапов, которые завершают весь сезон в женском Кубке мира. Два из них проходят в Нижнем Тагиле, затем лыжницы переезжают в Чайковский.

Иметь свой тур в программе мировой серии – очень престижно. У женщин в этом сезоне их должно было быть два. Кроме «Синей птицы» ещё и норвежский Raw Air, но из-за коронавирусных ограничений его отменили. Тем ценнее, что русский тур – единственный оставшийся в этом году.

Ещё одна приятная новость: по информации оргкомитета, болельщиков пустят на трибуны. Каждый день соревнований смогут посетить, правда, не более 1 000 человек, но хоть что-то! Более того, комплекс «Аист» станет единственным местом в нынешнем сезоне, куда допустят зрителей.

Фото: Владимир Мартьянов

На момент подготовки номера, заявки на участие подали 17 стран. Приедут сильнейшие лыжницы, чемпионки мира и олимпийские чемпионы. И вполне возможно, что судьба главного трофея – Хрустального глобуса – решится именно на склонах горы Долгой.

Турнир претендентов ФИДЕ по шахматам (Екатеринбург, 19–28 апреля).

Турнир претендентов, который стартовал в прошлом году, возобновится в столице Урала. Восемь гроссмейстеров успели провести только первый круг, то есть сыграть между собой по одному разу. Затем в дело вмешался коронавирус, организаторы до последнего не хотели приостанавливать матчи, но в итоге всё же были вынуждены сделать паузу. Было много разговоров о том, в каком формате возобновится турнир, будут ли обнулены очки, или же спортсмены продолжат соревноваться с момента остановки. В итоге ФИДЕ остановилась на варианте, при котором шахматисты вернутся в Екатеринбург и доиграют оставшиеся матчи. 19 апреля стартует восьмой тур, 27 апреля состоится заключительный тур, а на 28 апреля запланирован тай-брейк, если он понадобится для выявления победителя.

На данный момент француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий делят между собой первое место, имея в активе 4,5 очка. Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Александр Грищук (Россия) составляют группу преследователей с 3,5 очка после семи матчей. Кирилл Алексеенко (Россия) и Дин Лижень (Китай) замыкают турнирную таблицу – у них по 2,5 балла. Напомним, что победитель турнира претендентов встретится с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном, в матче за шахматную корону: этот поединок состоится в декабре 2021 года в ОАЭ.

Фото: Галина Соловьёва

Международный турнир по волейболу среди женских команд «Кубок первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург, май-июнь).

Традиционный турнир по волейболу «Кубок Ельцина» возвращается в Екатеринбург как самостоятельный турнир. Он проводился с 2003 года, однако в 2018-м состоялся в рамках волейбольной Лиги наций. В 2019-м в столице Урала вновь прошёл этап Лиги наций, и про Кубок Ельцина стали забывать. Однако в прошлом году организаторы хотели вернуться к формату, при котором турнир будет самостоятельным, но вместо сборных разных стран в турнире должны были принять участие российские клубы.

Планам не суждено было сбыться: из-за пандемии возвращение «Кубка Ельцина» было отложено. В этом году турнир всё же планируют провести, эту информацию «Областной газете» подтвердили в региональном министерстве спорта, правда с датами пока не определились.

Международные соревнования по практической стрельбе «Eurasia Extreme Open» (Екатеринбург, 19–25 июля).

Международный турнир пройдёт уже в седьмой раз. Соревнования по стрельбе из пистолета, револьвера, карабина пистолетного калибра должны состоятся на стрельбище спортивно-патриотического клуба «Архангел Михаил» (стрелковый тир на территории универсальной спортивной базы «Динамо»).

Практическая стрельба – вид стрелкового спорта, в основе которого лежит умение быстро использовать оружие, поражая различные мишени и перемещаясь по площадке от одной позиции к другой. Стрелок сам решает, как действовать и как поражать мишени.

Развитие практической стрельбы идёт семимильными шагами. Турнир в Екатеринбурге – один из самых престижных на территории Европы, привлекающий спортсменов из более чем 30 стран мира. Из-за высокой динамики турниры по практической стрельбе невероятно зрелищны и по-хорошему азартны. Как говорится, такое лучше один раз увидеть.

Легкоатлетический марафон «Европа-Азия» (Екатеринбург, 1 августа).

В начале августа в Екатеринбург вернётся международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия». В 2015 году в столице Урала впервые состоялся этот забег, и с тех пор летом столица Урала собирала у себя легкоатлетов и любителей бега не только со всей России, но и из других стран. В прошлом году марафон не состоялся в традиционном формате.

«Мы приняли такое решение на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», – написал тогда в своём Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако организаторы предложили тем, кто уже купил билет, пробежать дистанцию самостоятельно, отправить результаты и получить медаль финишёра. Кто не захотел – просто перенесли свой билет на нынешний год. Организаторы «Европы-Азии-2021» планируют провести соревнования в четырёх дистанциях: 5 км, 10 км, 21 км (полумарафон) и 42 км (марафон).

Фото: Алексей Кунилов

Чемпионат Европы по матчевым гонкам (Екатеринбург, 17–21 августа).

Матч-рейс на Верх-Исетском пруду должен был состояться летом 2020 года, но по понятным причинам был перенесён на 2021-й. Место, по согласованию с Европейской федерацией парусного спорта, решили не менять.

Тогда же гендиректор Губернского яхт-клуба «Коматек» Юрий Крюченков отмечал, что вместо Екатеринбурга на чемпионат Европы претендовала Италия, но её передвинули на 2022-й, а Урал остался в календаре на текущий год.

Екатеринбург за последние несколько лет принимал сразу несколько крупных соревнований по парусному спорту, в том числе женский чемпионат мира и первенство мира. Всё прошло на высоком уровне, что несколько раз отмечали представители международной федерации.

Если всё пойдёт по плану, то в 2021-м сильнейшие матчевики Европы приедут на Урал (в чемпионате допускаются смешанные экипажи). А сам формат матчевых гонок довольно зрелищный – участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках – каждый с каждым. В таких гонках все выступают на одинаковых яхтах. Именно здесь на первый план выходит умение подстроиться под нужный ветер и выбрать правильную тактику.

Да и зрителям просто следить за яхтсменами – достаточно прийти на берег пруда и разглядеть яркие паруса вдалеке.

Чемпионат и первенство Европы по пауэрлифтингу, жим (Екатеринбург, октябрь).

В этом году столица Урала станет центром российского пауэрлифтинга (силовое троеборье: жим штанги лёжа, становая тяга и присед). Так, уже на следующей неделе в столице Урала пройдут первенство и чемпионат России по троеборью: сильнейшие спортсмены страны будут соревноваться с 10 по 22 марта. Но это ещё не всё. В октябре в Екатеринбурге пройдут соревнования международного уровня: первенство и чемпионат Европы по одной из дисциплин пауэрлифтинга – жиму лёжа.

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин (Нижний Тагил, декабрь 2021).

Летающие лыжники приезжают в декабре в Нижний Тагил с 2014 года. Традиция, не иначе. Пока точно не известно, в какие именно даты прыгуны с трамплина приедут на гору Долгую – календарь Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердит на начале июня.

Для многих спортсменов Нижний Тагил – настоящая экзотика. Тут и настоящий цирк, и проруби для купания, и местный колорит, и трескучие морозы. Да и лыжники стараются не пропускать стартовые этапы для набора кубковых очков, поэтому на «Аисте» традиционно соревнуются сильнейшие. К слову, в Тагиле всегда хорошая ветровая обстановка и, конечно, достаточно снега для соревнований, поэтому не исключён такой вариант, что FIS может провести этапы ещё в конце осени. Европейские стартовые этапы (Польша, Финляндия) часто страдают то от отсутствия снега, то от сильного ветра, так почему бы FIS и вовсе не открывать Кубок мира в Нижнем Тагиле?

Фан-зона UEFA-2020 (Екатеринбург, 11 июня – 11 июля). Этим летом должен состояться чемпионат Европы по футболу, который был перенесён с 2020 года. На турнир отобралась сборная России, и, конечно, к Евро-2020 будет приковано особое внимание со стороны российских болельщиков. Вспоминается чемпионат мира-2018, когда в нашей стране был месяц футбольного праздника. Одной из составляющих этого праздника были фан-зоны, организованные во многих городах (в Екатеринбурге она находилась в Парке им. Маяковского). В них болельщики могли смотреть футбол на огромном экране, поддерживать футболистов, собираться большими компаниями. Идея с организацией фан-зон была настолько успешна, что принято решение организовать их и на время Евро-2020. Напомним, что главный футбольный турнир Европы пройдёт в период с 11 июня до 11 июля. Изначально планировалось организовать турнир по новой схеме: не в одном месте, а в 12 городах Европы. Право на три матча групповой стадии, а также на четвертьфинал получил и Санкт-Петербург. В последнее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире в СМИ всё чаще появляется информация о том, что УЕФА может перенести турнир в одну страну. Англия, к примеру, уже выразила желание принять его у себя.

Всемирный саммит спорта и бизнеса «SportAccord» (Екатеринбург, сентябрь). Всемирный саммит спорта и бизнеса (Екатеринбург, сентябрь). Ещё одно международное событие, которое запланировано в этому году в столице Урала, – Всемирный саммит бизнеса и спорта «SportАccord». Да, соревнований там не будет, но по значимости оно едва ли уступает международным стартам: на «SportAccord» собираются представители ведущих федераций, спортивные чиновники и функционеры, различные ассоциации и организации – лидеры мирового спортивного сообщества. Пока так до конца и не ясно, когда именно состоится «SportAccord». На официальном сайте мероприятия стоит дата 23–28 мая 2021 года. В распоряжении губернатора №28-РГ – сентябрь. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин тоже проговаривал, что саммит может пройти осенью. Планируется, что площадкой для проведения станет МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО». Отметим также, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее пригласил на «SportAccord» Президента РФ Владимира Путина. А тот, в свою очередь, отметил, что постарается включить мероприятие в свой график. Сможет ли глава государства прибыть на Урал в случае переноса саммита на осень – неизвестно. Возможно, что на «SportAccord» также приедет и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.