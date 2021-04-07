Уральская пловчиха Анастасия Кирпичникова побила рекорд, установленный ею же самой

Анастасия Кирпичникова принесла первые награды нашему региону на ЧР-2021. Фото: Алексей Савченко/RusSportImage.

Свердловская пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль на чемпионате России, который в эти дни проходит в Казани. Она стала первой представительницей нашей области, выигравшей награду высшей пробы на текущем старте. В финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Анастасия побила свой же рекорд, установленный днём ранее.

Чемпионат России по плаванию перевалил за экватор. У сборной Свердловской области пока две медали – золото и серебро. Обе награды завоевала 20-летняя Анастасия Кирпичникова, представляющая нижнетагильский СК «Спутник».

В предыдущем номере «Облгазеты» мы писали, что казанский чемпионат является отборочным для формирования сборных на Олимпийские игры – 2021. Правда, для этого нужно выполнить норматив – уложиться в необходимое время. То есть даже победа не всегда гарантирует тебе место в команде. Так, к примеру, на дистанции 200 метров в комплексном плавании (где выступали две свердловчанки – Анастасия и Ульяна Валле) победитель в олимпийский норматив уложиться не смог.

Но Анастасия Кирпичникова уже выполнила его на дистанции 400 метров вольным стилем, став в заплыве второй. Вечером 6 апреля она победила на дистанции 1500 метров (также вольным стилем), показав время 15:58.98. Это почти на девять секунд быстрее предыдущего рекорда России, установленного самой же Анастасией днём ранее. Обновить это время не могли с 2003 года.

Впереди у Анастасии ещё одна дистанция, на которой, по её словам, она тоже хочет выполнить олимпийский норматив – это 800 метров вольным стилем. Квалификация заявлена на сегодня, 8 апреля, а 9-го состоится финал. Трансляции можно бесплатно смотреть на ютьюб-канале Всероссийской федерации плавания.

Другие представители нашей области также борются за награды, но призовых мест пока нет. Валерия Саламатина во вторник вечером заняла четвёртое место на двухсотметровке вольным стилем. Дарья Муллакаева стала шестой. Мы, конечно, ждём ещё призёра чемпионата мира Дарью Устинову на её «коронке» – 200 метров на спине – где она может выполнить олимпийский норматив (финал пройдёт 9 апреля). На дистанции 100 метров (на спине) Дарья заняла пятое место.

Уральские пловцы пока тоже не радуют победами. Они входят в первую десятку на финише, но до призовых мест, увы, недотягивают. Дмитрий Новичков на дистанции 200 метров баттерфляем стал седьмым.

Чемпионат России продлится до 9 апреля. «Областная газета» продолжает следить за результатами наших пловцов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».