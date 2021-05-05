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5 мая 2021, 11:09

Алексей Пьянков вошёл в составы оргкомитетов по подготовке к Универсиаде-2023 и саммиту SportAccord

Алексей Пьянков

В состав оргкомитетов по подготовке к Универсиаде-2023 и саммиту SportAccord включили Алексея Пьянкова. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документы о внесении изменений в составы оргкомитетов по проведению саммита SportAccord и Универсиады-2023. В них включили председателя совета директоров АО "Облкоммунэнерго" Алексея Пьянкова.

Оба документа опубликованы на портале правовой информации Свердловской области. В состав оргкомитета по подготовке к проведению Всемирного саммита спорта и бизнеса включены также Александр Высокинский и Алексей Орлов как первый замгубернатора и глава Екатеринбурга соответственно.

Напомним, что Алексей Пьянков был избран в качестве председателя совета директоров АО "Облкоммунэнерго" в 2017 году. До этого он возглавлял МУГИСО. Весной 2016 года следователи возбудили уголовное дело по фактам передачи взяток руководству этого министерства. Алексей Пьянков и его первый заместитель Артём Богачёв были взяты под стражу. Впоследствии фигурантов дела перевели под домашний арест, а затем отпустили. В 2018 году прокуратура вернула уголовное дело на доследование. В сентябре 2019 года экс-замглавы МУГИСО Константин Никаноров признался в ложных показаниях против бывшего министра и ещё одного экс-замминистра.

Саммит SportAccord запланирован на 7–12 ноября, а Всемирные студенческие игры 2023 года - на 8–19 августа. Оба мероприятия пройдут в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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05.05.2021, 11:09 / Спорт
Алексей Пьянков вошёл в составы оргкомитетов по подготовке к Универсиаде-2023 и саммиту SportAccord