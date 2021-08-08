Россиянка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту

Мария Ласицкене покорила высоту в 2,04 м. Фото: Олимпийский комитет России

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она стала лучшей в прыжках в высоту.

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту победила с результатом в 2,04 м. Серебряную медаль получила Никола Макдермотт из Австралии, прыгнув на 2,02 м. Бронза досталась украинке Ярославе Магучих, уступившей по количеству затраченных попыток.

Её награда стала 20-ым золотом в копилке российской сборной. Также наши спортсмены завоевали 26 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее число наград у россиян - 69. Сейчас Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачёте.

Напомним, вчера по одной золотой медали также завоевали сборная России по синхронному плаванию и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

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