Темы дня

Спорт
8 августа 2021, 09:16

Россиянка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене покорила высоту в 2,04 м. Фото: Олимпийский комитет России

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она стала лучшей в прыжках в высоту.

Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту победила с результатом в 2,04 м. Серебряную медаль получила Никола Макдермотт из Австралии, прыгнув на 2,02 м. Бронза досталась украинке Ярославе Магучих, уступившей по количеству затраченных попыток.

Её награда стала 20-ым золотом в копилке российской сборной. Также наши спортсмены завоевали 26 серебряных и 23 бронзовых медали. Общее число наград у россиян - 69. Сейчас Россия находится на пятой строчке в общем медальном зачёте.

Напомним, вчера по одной золотой медали также завоевали сборная России по синхронному плаванию и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Читайте также:

Россию впервые за 25 лет обошли на Олимпиаде в художественной гимнастике.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.08.2021, 10:12 / Общество
В Екатеринбурге на Вторчермете сгорел заброшенный деревянный дом
08.08.2021, 09:16 / Спорт
Россиянка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту
08.08.2021, 08:54 / Спорт
Анастасия Татарева стала серебряным призёром ОИ в художественной гимнастике
07.08.2021, 18:25 / Спорт
Сборная России завоевала ещё два золота Олимпиады в Токио
07.08.2021, 17:12 / Общество
Один россиянин инфицировал коронавирусом полторы тысячи человек