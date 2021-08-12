Пивная реабилитация

Чемпионат мира-2018. Пиво тогда продавали и на стадионах. И никаких эксцессов не произошло. Фото: Алексей Кунилов

В Закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов будут внесены поправки. Распространять пиво планируют не только на футбольных аренах, как это было ранее, но и на соревнованиях по другим видам спорта. Средства же, полученные от продажи, направят, в частности, на развитие детско-юношеского спорта.

20 процентов от пивных доходов – детям

Издание РБК сообщает, что документ с подготовленными поправками уже подписал вице-премьер, руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко. Эту информацию также подтвердил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Пенный напиток пытается вернуться на стадионы не один год. На футболе его запретили продавать в 2005-м. Но во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 пиво на задействованных аренах продавали. В 2019 году два депутата Госдумы от ЛДПР внесли проект на рассмотрение, и Правительство Российской Федерации его одобрило. Законопроект приняли в первом чтении, а дальше началась пандемия. И тут уж было не до пива.

Прошло два года. Если обратиться к поправкам, то становится понятно, что авторы проанализировали изначальный проект и доработали его. В частности, как мы уже говорили выше, запрет предлагают снять не только с футбола, но и с других видов спорта. Исключение – детско-юношеские спортивные мероприятия. На второе чтение документ должен отправиться после сентябрьских выборов в Госдуму.

Кроме того, средства, полученные спортивными федерациями от продажи пива, должны будут направить на финансирование мероприятий по развитию, в частности, детско-юношеского спорта. Планируется, что это не менее 20 процентов от общего объёма полученных средств. Соревнования, где будет разрешено торговать пенным напитком, будут устанавливаться правительством (по соглашениям с федерациями и лигами).

Да, как бы абсурдно это ни звучало, но пиво поможет детскому спорту. Покупая бокал на стадионе, вы, грубо говоря, делаете хорошо не только себе, но ещё и будущим спортсменам (или действующим, поскольку часть средств планируют направить на развитие профессионального спорта).

Аналогичный механизм успешно опробован на букмекерских конторах – с 2017 года они отчисляют средства на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. В марте 2017-го букмекерским конторам вновь разрешили рекламироваться во время спортивных трансляций. С сентября 2020-го процент был поднят с 5 до 10 от дохода. По прогнозам, отчисления букмекеров на спорт в 2021 году могут составить до 6 миллиардов рублей.

Третьяк и Кириленко поддерживают

Пиво – традиционный напиток болельщиков. Пивные спонсоры есть в футболе, баскетболе, хоккее, бейсболе, теннисе, автоспорте. В Англии или Германии пред- и послематчевые посиделки в пабе, где собираются поклонники одной из команд, – это часть вековой традиции. И на стадионах пиво продаётся в больших количествах, как и всевозможные закуски к нему.

Про экономическую составляющую для клубов уже сказано много. Доходы от пива, к примеру, в футболе – это не журналистские догадки и подсчёты. Председатель совета директоров ФК «Спартак» и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Леонид Федун в этом году заявил, что его клуб из-за запрета продажи пива теряет около 1 млрд за сезон. Стоит ли говорить, что эта сумма – большая часть бюджета если не для «Спартака», то для некоторых клубов Премьер-лиги точно. Зачем её терять?

«За» снятие запретов уже высказывались представители крупных спортивных федераций, в частности, Владислав Третьяк (президент Федерации хоккея России) и Андрей Кириленко (президент Российской федерации баскетбола). Причём последний отмечал, что сам не пьёт, но ничего плохого для болельщиков он не видит.

По большому счёту запрет на пиво был не более чем самообманом. Клубы лишились части доходов, а те из болельщиков, кто привык приходить на стадион навеселе, стали принимать допинг на подступах к арене, причём с запасом, оставляя после себя мусор во дворах. В выигрыше оказались разве что сборщики пустых бутылок.

Логичным продолжением этой линии стало бы возвращение рекламы пива на стадионы. Пивные компании традиционно считаются одними из крупнейших инвесторов в европейский футбол и другие виды спорта. Иначе получается довольно странная стратегия. Президент страны уже несколько лет призывает сократить расходы из бюджетов различных уровней власти на профессиональный спорт. И совершенно правильно делает. С другой стороны, есть большое желание урезать финансирование профессионального спорта госкорпорациями. Здесь тоже есть своя логика, с которой трудно спорить. Но тогда не надо бить по рукам пивникам, которые готовы вкладываться в профессиональный спорт.

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