Российские пловцы завоевали две золотые медали на Паралимпийских играх

Андрей Николаев и Валерия Шабалина завоевали золотые медали в плавании. Фото: официальная группа в "Вконтакте" Паралимпийского комитета России

Двое российских пловцов Андрей Николаев и Валерия Шабалина стали паралимпийскими чемпионами в плавании. Для Валерии это золото – третье за игры в Токио.

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 м. Её результат –2 минуты 20,99 секунды. Второе место заняла представительница Великобритании Бетани Фёрт (2 минуты 23,19 секунды), бронзу взяла её соотечественница Луиза Фиддс (2 минуты 29,21 секунды).

Это третье золото Валерии. Ранее она победила на дистанциях 100 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.

Также чемпионом Паралимпийских игр стал Андрей Николаев. Он завоевал медаль в плавании вольным стилем на дистанции 400 м. Он опередил соперников с результатом 4 минуты 25,16 секунды. Вторым достиг финиша итальянец Альберто Амодео (4 минуты 25,93 секунды), третьим стал представитель США Мэтью Торрес (4 минуты 28,47 секунды).

Ранее Андрей Николаев уже завоёвывал серебро в плавании вольным стилем на дистанции 100 м.

Напомним, за первые два дня Паралимпийских игр российские пловцы завоевали шесть медалей. А накануне пловец Богдан Мозговой установил мировой рекорд по плаванию на спине на дистанции 100 метров.