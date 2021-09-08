Олимпийская чемпионка Ирина Зильбер возглавит Центр художественной гимнастики в Екатеринбурге

Главой Центра художественной гимнастики станет заслуженный Мастер спорта, олимпийская чемпионка Ирина Зильбер. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области посетил микрорайон Солнечный в Екатеринбурге, чтобы проверить ход строительства Центра художественной гимнастики. Главой учреждения было решено сделать заслуженного Мастера спорта, олимпийскую чемпионку Ирину Зильбер.

Глава региона напомнил, что Центр художественной гимнастики станет объектом для проведения спортивных состязаний Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

"Сегодня я окончательно решил, что центр возглавит наша гордость — олимпийская чемпионка Ирина Зильбер", — пишет губернатор у себя в Instagram.

После проведения Универсиады Центр станет площадкой для занятий детей с раннего возраста. Посещать учреждение смогут как будущие спортсмены, так и любые желающие. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сейчас в регионе насчитывается свыше 3,5 тысячи детей, занимающихся художественной гимнастикой.

К слову, недавно стало известно, что под Сысертью планируется строительство Уральского теннисного центра, который также станет объектом Универсиады. Подробности о масштабной спортивной площадке читайте в материале "ОГ".

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