Темы дня

Спорт
17 ноября 2021, 12:07

В Свердловскую область прибыли первые сборные на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

  Ксения Лязер
Летающий лыжник

Первые три сборные - Болгарии, Казахстана и Китая - уже прибыли в Свердловскую область открывать Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Владимир Мартьянов

Сборные Болгарии, Казахстана и Китая уже прибыли в Свердловскую область на открытие олимпийского сезона Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Также в ближайшие сутки в Екатеринбург прилетят команды из Мюнхена.

Всего в Нижнем Тагиле на склонах горы Долгая будут соревноваться 75 спортсменов из 19 стран мира. Соревнования пройдут с 19 по 21 ноября на комплексе трамплинов "Аист". Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, 15 ноября был запущен трамплин К90. А спустя сутки начались тренировки на большом трамплине К120.

Организаторы разработали обширную развлекательную программу и насыщенную церемонию открытия Кубка мира, которая состоится 20 ноября после завершения спортивной части соревнований. Лазерное шоу, шоу барабанщиков и творческие коллективы увидят болельщики и участники олимпийского сезона в Нижнем Тагиле. При этом те, кто не сможет наблюдать за соревнованиями лично, могут посмотреть прямой эфир на телеканалах "Матч! Страна" и "Евроспорт", а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе HillTagil.

Также сообщается, что из-за коронавирусных ограничений вход на трамплины "Аист" будет ограничен - 500 зрителей в день. А помимо билета каждый зритель должен будет показать действующий QR-код, полученный после вакцинации или после перенесённого заболевания коронавирусом. Кроме того, можно показать справку, заверенную печатями, о вакцинации первым компонентом или о полной вакцинации против COVID-19. В случае медотвода зрителю нужно будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Как писала ранее "Областная газета", Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а значит, Нижний Тагил может войти в историю.

Добавим, что с 25 по 27 ноября состоятся этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по лыжному двоеборью.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.11.2021, 14:33 / Общество
Где ревакцинироваться "Спутником Лайт" в Екатеринбурге? Список
17.11.2021, 14:24 / Общество
Старт строительства "Баден-Бадена" на Шарташе запланирован на весну 2022 года
17.11.2021, 14:08 / Общество
В Свердловскую область придут 20-градусные морозы
17.11.2021, 13:33 / Общество
В России новый антирекорд по смертности от ковида - 1 247 случаев за сутки
17.11.2021, 13:31 / Общество
Для детей-сирот в ирбитском посёлке построили многоквартирный дом