В Свердловскую область прибыли первые сборные на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Первые три сборные - Болгарии, Казахстана и Китая - уже прибыли в Свердловскую область открывать Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Фото: Владимир Мартьянов

Сборные Болгарии, Казахстана и Китая уже прибыли в Свердловскую область на открытие олимпийского сезона Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Также в ближайшие сутки в Екатеринбург прилетят команды из Мюнхена.

Всего в Нижнем Тагиле на склонах горы Долгая будут соревноваться 75 спортсменов из 19 стран мира. Соревнования пройдут с 19 по 21 ноября на комплексе трамплинов "Аист". Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, 15 ноября был запущен трамплин К90. А спустя сутки начались тренировки на большом трамплине К120.

Организаторы разработали обширную развлекательную программу и насыщенную церемонию открытия Кубка мира, которая состоится 20 ноября после завершения спортивной части соревнований. Лазерное шоу, шоу барабанщиков и творческие коллективы увидят болельщики и участники олимпийского сезона в Нижнем Тагиле. При этом те, кто не сможет наблюдать за соревнованиями лично, могут посмотреть прямой эфир на телеканалах "Матч! Страна" и "Евроспорт", а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе HillTagil.

Также сообщается, что из-за коронавирусных ограничений вход на трамплины "Аист" будет ограничен - 500 зрителей в день. А помимо билета каждый зритель должен будет показать действующий QR-код, полученный после вакцинации или после перенесённого заболевания коронавирусом. Кроме того, можно показать справку, заверенную печатями, о вакцинации первым компонентом или о полной вакцинации против COVID-19. В случае медотвода зрителю нужно будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

Как писала ранее "Областная газета", Россия ещё никогда не открывала Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а значит, Нижний Тагил может войти в историю.

Добавим, что с 25 по 27 ноября состоятся этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок по лыжному двоеборью.