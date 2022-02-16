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16 февраля 2022, 15:23

Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу в командном спринте

Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу в командном спринте

Для Большунова это четвёртая медаль в Пекине, для Терентьева — вторая. Фото: страница ОКР во "ВКонтакте"

Российские лыжницы и лыжники сегодня завоевали по бронзовой медали в командном спринте на Олимпийских играх – 2022. У сборной России стало 23 медали.

В командном спринте среди мужчин победила Норвегия. Серебро — у Франции. Бронзу завоевали Александр Большунов и Александр Терентьев. Отметим, что для одного из них это четвёртая медаль в Пекине, для другого — вторая.

Добавим, что сегодня также сборная России по биатлону завоевала медаль — серебро в женской эстафете. Всего в копилке наших спортсменов 23 медали: 4 золота, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. Это девятое место в медальном зачёте.

Олимпийские игры в Пекине завершатся в это воскресенье, 20 февраля.

Областная газета Свердловской области

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