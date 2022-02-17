Неаполь уже перегнали: делегация FISU оценила подготовку столицы Урала к Универсиаде-2023

Так на данный момент выглядит Дворец водных видов спорта. Монтаж панелей по правой стороне завершён, а по левой выполнен на 98 процентов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге с визитом побывали представители Международной федерации университетского спорта (FISU). Делегаты оценили подготовку к Универсиаде-2023 – они осмотрели как строящиеся, так и уже существующие объекты будущих Игр. В частности, специалистам показали деревню Всемирных студенческих игр, центр «Екатеринбург-ЭКСПО», легкоатлетический стадион «Калининец», а также здание УрФУ, где пройдёт всемирная конференция FISU.

«Дед Мороз должен себя хорошо вести»

Делегация FISU работала в Екатеринбурге с 13 по 16 февраля: в столицу Урала приехали вице-президент FISU Мариан Дымальски, замдиректора департамента летних Игр Цзин Чжао, директор по образованию и развитию Лилия Бариева, а также менеджер департамента летних ИгрБрайан Каррер.

– Последний раз я был здесь три с половиной года назад, и масштаб проделанной работы поистине впечатляет, – отметил Мариан Дымальски.

Неделю назад для журналистов был организован большой тур по стройке Универсиады, и мы прекрасно понимаем, о чём говорит вице-президент FISU. К примеру, кардинальные изменения произошли с Дворцом водных видов спорта – одним из самых важных и, следовательно, дорогостоящих объектов предстоящих Игр. Ещё в марте 2021-го был лишь «скелет», смонтированный из 4900 тонн металлоконструкций, а сейчас готовы монолитные конструкции бассейнов.

Делегаты считают, что за полтора года до Универсиады рано отвечать на вопрос о том, лучше ли Екатеринбург готов к соревнованиям, чем города, где подобные соревнования проводились ранее. Но уже сейчас столицу Урала выгодно отличает то, с каким энтузиазмом работают структуры, вовлечённые в организацию Игр.

– Перед Екатеринбургом летнюю Универсиаду примет китайский Чэнду. Эти Игры были перенесены на один год (с 2021-го на 2022-й. - Прим. «ОГ»), и, конечно, сейчас Чэнду готов лучше, потому что у них было дополнительное время, – поясняет замдиректора департамента летних Всемирных студенческих игр Цзин Чжао. – Но если мы сравним Екатеринбург с Неаполем 2019 года, то на данной фазе подготовки ваш город готов на порядок лучше. Речь как о вопросах подбора персонала, так и о сооружениях, технологической готовности.

На заключительном совещании Мариан Дымальски отметил, что никаких опасений по поводу объектов Универсиады-2023 нет, некоторую озабоченность вызывают лишь легкоатлетическая арена и новый Дворец дзюдо, но с возникшими проблемами организаторы должны справиться.

Легкоатлетический стадион инспектировала как раз Цзин Чжао, она поделилась подробностями его подготовки.

– В этом визите я посетила только один объект – стадион «Калининец». Единственный вопрос по нему касался вместимости. Дело в том, что у нас есть минимальные требования FISU, которым необходимо соответствовать – это пять тысяч мест. После переговоров между организаторами и FISU принято решение, которое устраивает обе стороны, что позволило нам снова вернуться в график, – рассказала Цзин Чжао.

Решение принято относительно временных трибун на «Калининце»: из 5000 мест 2200 – это будут сборно-разборные конструкции.

Второй вопрос касался Дворца дзюдо. По словам делегатов, затянулась фаза проектирования сооружения, поскольку хотелось сделать проект максимально совершенным. Но сейчас строительство и этого объекта «вернулось в график».

– Если Дед Мороз будет себя хорошо вести, то проблем со сроками не будет, – пошутил Мариан Дымальски.

Делегаты пояснили, что из-за сложных погодных условий в нашем регионе, низких температур могут возникать сложности со строительством. Но в графике все эти моменты учтены, и переживать не стоит.

Вице-президент FISU Мариан Дымальски и замдиректора департамента летних Игр Цзин Чжао. Фото: Павел Ворожцов

Бустер для студенческого спорта

Ещё одним вызовом для организаторов станет пандемия. Из-за ограничений многие спортивные мероприятия отменяют или переносят – так было с Олимпиадой в Токио и с зимней Универсиадой-2021 в швейцарском Люцерне, которую отменили полностью.

Летняя Универсиада в Чэнду была перенесена на год по этой же причине. Памятуя о суровых ограничениях для спортсменов на Олимпиаде в Пекине, можно предположить, что в китайском Чэнду с безопасностью тоже будет всё строго.

– В Чэнду мы, вероятно, не сможем набрать и 8 тысяч зрителей, возможно даже 6 тысяч не будет, – говорит Цзин Чжао. – Поэтому мы очень надеемся, что Екатеринбург станет «бустером» развития как нашей организации, так и университетского спорта в целом. Нам нужно компенсировать провал после отмены Игр в Люцерне.

В нашем регионе обстановка в связи с коронавирусом тоже непростая, хотя на прошлой неделе Евгений Куйвашев разрешил заниматься в кружках и спортивных секциях, а с 17 февраля отменены дистанционные занятия у школьников. Это позволяет с осторожностью, но говорить о том, что Игры-2023 года пройдут по плану. Однако, по мнению Мариана Дымальски, участников и зрителей всё равно будет меньше, чем могло бы.

– Вряд ли мы сможем ожидать больше, чем 10 тысяч участников, потому что пока существуют пандемийные ограничения. Кроме того, значительно сокращено количество рейсов, что усложняет передвижение.

Делегаты выбрали волейбол и художественную гимнастику

Летняя Универсиада-2023, напомним, включит в себя соревнования по 18 дисциплинам. В Екатеринбурге будут представлены как командные виды спорта (баскетбол, водное поло, волейбол), так и индивидуальные: к примеру, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, теннис.

Делегаты поделились с журналистами своими ожиданиями от предстоящих Игр.

– Я больше всего жду художественную гимнастику, это мой любимый вид спорта на летних играх, – говорит Цзин Чжао. – Думаю, что будет полный аншлаг. Ещё нужно обязательно сходить на тхэквондо, теннис.

Мариан Дымальски рекомендует обратить внимание на игровые дисциплины.

– Я предпочитаю командные виды спорта, в первую очередь волейбол и баскетбол. Знаю, что эти два вида спорта в Свердловской области тоже очень любят. А ваша волейбольная команда «Уралочка» известна мне очень давно.

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В ближайшем будущем Екатеринбург ждёт ещё несколько подобных инспекций.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года.