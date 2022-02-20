В Пекине проходит церемония закрытия Олимпийских игр

У российской сборной 32 медали. Фото: кадр трансляции "Первого канала"

В эти минуты в Пекине проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Знамя сборной России нёс лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии Александр Большунов.

По итогу Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.

Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, в составе отечественной сборной на Играх в Пекине за награды в различных дисциплинах в семи видах спорта (лыжные гонки, бобслей, шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл, кёрлинг и скелетон) боролись военнослужащие Росгвардии. По итогам выступлений 9 из 32 медалей на их счету (4 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых).

Фото: кадр трансляции "Первого канала"

Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11, 9 и 9 соответственно). Такой же показатель был у сборной СССР на Олимпиаде 1988 года в Калгари.

Победителем медального зачёта стала сборная Норвегии (16, 8 и 13). Второе место у Германии (12, 10 и 5), третье — сборная Китая (9, 4 и 2). Российская команда на 9-й строчке. Всего на Олимпиаде-2022 было разыграно 109 комплектов наград.

Следующая Олимпиада пройдёт в 2026 году в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Напомним, сегодня сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады и взяла серебро.