Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии зимних Олимпийских игр —2022 в Пекине. Торжественная церемония состоится уже сегодня, 20 февраля.
На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов завоевал пять медалей. Из них три золотые — в скиатлоне, эстафете и масс-старте. Серебро он получил за гонку на 15 км с раздельным стартом, бронзу — в командном спринте.
Кстати, Александр Большунов является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии. Сослуживцы гордятся своим товарищем и ждут его возвращения домой, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Напомним, на открытии Игр флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.