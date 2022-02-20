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20 февраля 2022, 10:09

Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады

Александр Большунов

На Олимпиаде-2022 Большунов взял пять медалей. Фото: скриншот из трансляции на YouTube-канале "Россия-1"

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине. Торжественная церемония состоится уже сегодня, 20 февраля.

На Олимпийских играх в Пекине 25-летний Большунов завоевал пять медалей. Из них три золотые — в скиатлоне, эстафете и масс-стартеСеребро он получил за гонку на 15 км с раздельным стартом, бронзу — в командном спринте.

Кстати, Александр Большунов является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии. Сослуживцы гордятся своим товарищем и ждут его возвращения домой, рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Напомним, на открытии Игр флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Областная газета Свердловской области

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