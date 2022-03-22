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22 марта 2022, 13:21

Правительство РФ утвердило выплаты медалистам Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт"

Паралимпийцы

Денежное вознаграждение также получат тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении победителей и призёров зимних Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт", которые прошли в ХМАО. Денежное вознаграждение также получат тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов.

Паралимпийцы, завоевавшие золотые медали, получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — по 2,5 млн рублей, а обладатели бронзовых медалей — по 1,7 млн рублей, сообщается на сайте правительства. Порядок премирования тренеров и прочих специалистов будет определять Минспорт РФ совместно с Минфином и Паралимпийским комитетом России.

Как сообщала ранее "Областная газета", свердловские спортсменки Екатерина Разумная и Ксения Бережная завоевали три бронзовых медали.

Напомним, после того как Международный паралимпийский комитет отказался допускать российских спортсменов на Паралимпиаду в Пекине, было принято решение провести игры в Ханты-Мансийске. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. Всего было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта.

Паралимпиада "Мы вместе. Спорт" проходила с 18 по 20 марта.

Областная газета Свердловской области

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