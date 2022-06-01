Олег Матыцин: "Екатеринбург в 2023 году примет Фестиваль молодежи и студентов вместо Универсиады"

Как знать, возможно, теперь часы в центре Екатеринбурга показывают оставшееся время до Фестиваля молодежи и студентов. Фото: Полина Зиновьева

Министр спорта России Олег МАТЫЦИН сообщил в интервью "Матч ТВ", что столица Урала в следующем году примет Фестиваль молодежи и студентов. Эти соревнования должны стать аналогом Универсиады, к которой готовился регион.

Напомним, Всемирные студенческие игры в столице Урала должны были пройти с 8 по 19 августа 2023 года. В апреле 2022 года исполнительный комитет FISU принял решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года.

«Мы не говорим об отмене соревнований. Исполком FISU уведомил нас, что Игры отложены. Новые даты станут известны позднее», — приводила слова главы дирекции Универсиады-2023 Александра Чернова пресс-служба Игр.

По словам Александра Чернова, новые даты Универсиады могли стать известны после заседания исполкома международной федерации, которое состоится в Брюсселе с 10 по 12 ноября. Кроме того, прогнозировалось, что Универсиада в Екатеринбурге могла быть проведена позже.

С последними Универсиадами у FISU складывалось все непросто. В 2019-м Красноярск принимал зимние Игры, а Неаполь — летние. В 2021-м хозяевами Универсиад должны были стать швейцарский Люцерн (зимняя) и китайский Чэнду (летняя). Однако Игры в Швейцарии были отменены из-за коронавируса, а в Китае перенесены на лето 2022-го, а затем и 2023 года.