В Берёзовском утвердили новую схему движения велосипедистов на "Тропе здоровья"

Теперь движение по велодорожке организовано по часовой стрелке. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета

В Берёзовском на "Тропе здоровья" изменилось направление движения по велодорожке. Опубликована новая карта.

Напомним, с инициативой внести изменения выступили тренеры спортивных секций. Они отмечали, что в действующем на тот момент варианте имелись два рискованных спуска с поворотом и скоростным выкатом на пешеходные переходы. В опасности были как пешеходы, так и для велосипедисты, лыжероллеристы.

В середине января мэр городского округа Евгений Писцов предложил горожанам обсудить новую схему. В итоге инициативу решили поддержать. Теперь движение по велодорожке организовано по часовой стрелке. Для въезда на дорожку необходимо брать левее и двигаться в сторону Соснового бора, далее к "Медведю" и по маршруту к стартовой поляне.

Добавим, велодорожку протяжённостью пять километров на "Тропе здоровья" открыли осенью 2019 года.